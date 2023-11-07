Спалах гепатиту А на Вінниччині: кількість хворих зросла

На Вінниччині зафіксували нові випадки зараження гепатитом А. Однак темпи поширення інфекції поступово зменшуються.

Про це повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Наразі кількість хворих сягає 285. З них 247 випадків є лабораторно підтвердженими. 46 пацієнтів лікуються амбулаторно.

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Завантаженість ліжок, відведених для хворих з вірусним гепатитом А, зменшилась до 18,4%.

Території області організували вакцинацію проти захворювання. Наразі її зробили 602 людям – 554 медичним працівникам та 48 контактним особам.

Також фахівці роблять аналіз води, обстежують ринки, магазини та кондитерські цехи.

Нагадаємо, спалах гепатиту А зафіксували на Вінниччині 24 жовтня – тоді зареєстрували 74 випадки зараження.

Кількість хворих продовжувала зростати, через що школярів перевели на дистанційне навчання.

31 жовтня у Вінницькій області оголосили надзвичайну ситуацію через спалах інфекції.

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За останніми даними, поодинокі випадки гепатиту А зафіксували у Тернопільській (1), Закарпатській (11) та Дніпропетровській (3) областях.