Які зміни у мозку може спричиняти стрес у ранньому віці – дослідження

Стрес у ранньому віці змінює рівень активації набагато більшої кількості генів у мозку, ніж черепно-мозкова травма.
Про це повідомляє Medical Xpress із посиланням на дослідження, представлене в рамках на щорічній зустрічі Neuroscience 2023.
Група науковців з Університету штату Огайо дійшла висновку, що стрес у маленьких дітей може негативно впливати на здоров’я у подальшому житті.
"Ми виявили, що в результаті маніпуляцій зі стресом у ранньому віці диференційовано експресується набагато більше генів, ніж після черепно-мозкової травми. Стрес є дійсно потужним фактором, і ми не повинні недооцінювати його вплив на мозок, що розвивається", – заявила співавторка дослідження Кетрін Ленц.
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Експеримент проводили на щурах. Протягом 14 днів вчені щодня на деякий розлучали новонароджених щурят з їхніми матерями. Так вони викликали стрес як імітацію несприятливого дитячого досвіду.
На 15-й день деяким щурятам зі стресом та без нього під анестезією наносили травму голови, схожу на струс мозку. Виокремилося чотири групи гризунів – тільки зі стресом, тільки із черепно-мозковою травмою, зі стресом та травмою, неушкоджені. Згодом вчені досиділи зміни експресії генів у гіпокампі.
Стрес сам по собі та у поєднанні з черепно-мозковою травмою активували шляхи в збудливих і гальмівних нейронах, пов'язаних із пластичністю. Мається на увазі здатністю мозку адаптуватися до всіх видів змін.
Також обидва стани вплинули на сигналізацію, пов'язану з окситоцином – гормоном, який пов'язаний із материнською поведінкою та соціальними зв'язками. Стрес сам по собі та у поєднанні з черепно-мозковою травмою активував окситоциновий шлях, але тільки черепно-мозкова травма його пригнічувала.
Згодом вчені провели тест поведінки піддослідних щурів у дорослому віці. Тварини, які пережили стрес у ранньому віці, були схильні частіше виходити на широкий відкритий простір. Це саме те місце, яке зазвичай робить гризунів вразливими до хижаків.
"Загалом, це свідчить про те, що вони можуть більше ризикувати в подальшому житті, що узгоджується з даними про людей, які показують, що стрес у ранньому віці може збільшити ризик розвитку певних станів, таких як СДУГ (синдром дефіциту уваги з гіперактивністю – ред.), який може характеризуватися ризикованою поведінкою або розладами, пов'язаними із вживанням психоактивних речовин", – пояснила співавторка дослідження Мікаела Бріч.
Дані, які свідчать про згубний вплив стресу, отриманого у ранньому віці, доводять необхідність розв’язання проблеми несприятливого досвіду дитинства.
"Такі речі, як соціальна підтримка і розвиток, можуть пом'якшити наслідки стресу в ранньому віці – це було доведено на тваринних моделях і на людях. Я не думаю, що можна переоцінити, наскільки шкідливими можуть бути стресори раннього віку, якщо з ними не боротися", – сказала Кетрін Ленц.
Нагадаємо, раніше ми писали, що нейробіологи виявили зв’язок між збереженням спогадів з дитинства та аутизмом.
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