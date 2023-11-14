Які зміни у мозку може спричиняти стрес у ранньому віці – дослідження

Стрес у ранньому віці змінює рівень активації набагато більшої кількості генів у мозку, ніж черепно-мозкова травма.

Про це повідомляє Medical Xpress із посиланням на дослідження, представлене в рамках на щорічній зустрічі Neuroscience 2023.

Група науковців з Університету штату Огайо дійшла висновку, що стрес у маленьких дітей може негативно впливати на здоров’я у подальшому житті.

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"Ми виявили, що в результаті маніпуляцій зі стресом у ранньому віці диференційовано експресується набагато більше генів, ніж після черепно-мозкової травми. Стрес є дійсно потужним фактором, і ми не повинні недооцінювати його вплив на мозок, що розвивається", – заявила співавторка дослідження Кетрін Ленц.

Експеримент проводили на щурах. Протягом 14 днів вчені щодня на деякий розлучали новонароджених щурят з їхніми матерями. Так вони викликали стрес як імітацію несприятливого дитячого досвіду.

На 15-й день деяким щурятам зі стресом та без нього під анестезією наносили травму голови, схожу на струс мозку. Виокремилося чотири групи гризунів – тільки зі стресом, тільки із черепно-мозковою травмою, зі стресом та травмою, неушкоджені. Згодом вчені досиділи зміни експресії генів у гіпокампі.

Стрес сам по собі та у поєднанні з черепно-мозковою травмою активували шляхи в збудливих і гальмівних нейронах, пов'язаних із пластичністю. Мається на увазі здатністю мозку адаптуватися до всіх видів змін.

Також обидва стани вплинули на сигналізацію, пов'язану з окситоцином – гормоном, який пов'язаний із материнською поведінкою та соціальними зв'язками. Стрес сам по собі та у поєднанні з черепно-мозковою травмою активував окситоциновий шлях, але тільки черепно-мозкова травма його пригнічувала.

Згодом вчені провели тест поведінки піддослідних щурів у дорослому віці. Тварини, які пережили стрес у ранньому віці, були схильні частіше виходити на широкий відкритий простір. Це саме те місце, яке зазвичай робить гризунів вразливими до хижаків.

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"Загалом, це свідчить про те, що вони можуть більше ризикувати в подальшому житті, що узгоджується з даними про людей, які показують, що стрес у ранньому віці може збільшити ризик розвитку певних станів, таких як СДУГ (синдром дефіциту уваги з гіперактивністю – ред.), який може характеризуватися ризикованою поведінкою або розладами, пов'язаними із вживанням психоактивних речовин", – пояснила співавторка дослідження Мікаела Бріч.

Дані, які свідчать про згубний вплив стресу, отриманого у ранньому віці, доводять необхідність розв’язання проблеми несприятливого досвіду дитинства.

"Такі речі, як соціальна підтримка і розвиток, можуть пом'якшити наслідки стресу в ранньому віці – це було доведено на тваринних моделях і на людях. Я не думаю, що можна переоцінити, наскільки шкідливими можуть бути стресори раннього віку, якщо з ними не боротися", – сказала Кетрін Ленц.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нейробіологи виявили зв’язок між збереженням спогадів з дитинства та аутизмом.