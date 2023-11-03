Безсонна ніч, ймовірно, може покращити настрій на кілька днів – дослідження

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3 листопада 2023

Більшість людей після безсонної ночі відчувають втому і напругу. Та попри те, що тіло фізично виснажене, мозок "почувається" щасливим, у стані легкого "сп’яніння". Чому так відбувається – дослідили вчені.

Як пише Medical Express, нейробіологи Північно-західного університету першими почали з’ясовувати, чому виникає ефект легкого "сп’яніння" після безсонної ночі. Під час дослідження вони викликали депривацію сну (нестачу або цілковиту відсутність) у мишей, а потім дослідили їхню поведінку та мозкову активність.

Відповідне дослідження було опубліковано в журналі Neuron. Його авторами є доктор Мінчжен Ву та професорка Євгенія Козоровицька.

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Під час періоду гострої втрати сну у тварин підвищився рівень дофаміну, а мозок переналаштувався на підтримку бадьорого настрою на наступні кілька днів.

Фото: GeorgeRudy/Depositphotos

Також після безсонної ночі поведінка тварин стала більш агресивною, гіперактивною та гіперсексуальною, порівняно з іншою групою, що спала нормально.

Використовуючи оптичні та генетично закодовані інструменти, дослідники виміряли активність дофамінових нейронів, які відповідають за реакцію мозку, і виявили, що активність була вищою у тварин під час короткого періоду втрати сну.

Хоча більшість поведінкових проявів (таких як гіперактивність і підвищений сексуальний потяг) зникали протягом декількох годин після гострої втрати сну, антидепресивний ефект зберігався протягом декількох днів.

Дослідники ще не до кінця розуміють, чому втрата сну викликає такий ефект у мозку. Вчені вважають, що це може бути пов'язано з еволюцією.

"Хронічне недосипання добре вивчене і його згубний вплив на організм доведено. Але короткочасна втрата сну, наприклад, коли студент не спить всю ніч перед іспитом менш вивчена. Ми виявили, що короткочасна втрата сну викликає потужний антидепресивний ефект і перепрограмовує мозок. Тобто безсонна ніч може докорінно змінити мозок всього за кілька годин", – зазначає науковиця Козорвицька.

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Проте вчена також застерігає людей не зловживати нічним недосипанням, аби позбутися депресії і підняти собі настрій.

"Ефект такого "антидепресанту" швидкоплинний, і ми знаємо, як важливо добре висипатися. Найкраща боротьба з депресією піти в спортзал або на прогулянку" – підсумовує вона. 

Ірина Бура, "УП. Життя"

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