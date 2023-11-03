Безсонна ніч, ймовірно, може покращити настрій на кілька днів – дослідження

Більшість людей після безсонної ночі відчувають втому і напругу. Та попри те, що тіло фізично виснажене, мозок "почувається" щасливим, у стані легкого "сп’яніння". Чому так відбувається – дослідили вчені.

Як пише Medical Express, нейробіологи Північно-західного університету першими почали з’ясовувати, чому виникає ефект легкого "сп’яніння" після безсонної ночі. Під час дослідження вони викликали депривацію сну (нестачу або цілковиту відсутність) у мишей, а потім дослідили їхню поведінку та мозкову активність.

Відповідне дослідження було опубліковано в журналі Neuron. Його авторами є доктор Мінчжен Ву та професорка Євгенія Козоровицька.

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Під час періоду гострої втрати сну у тварин підвищився рівень дофаміну, а мозок переналаштувався на підтримку бадьорого настрою на наступні кілька днів.

Фото: GeorgeRudy/Depositphotos

Також після безсонної ночі поведінка тварин стала більш агресивною, гіперактивною та гіперсексуальною, порівняно з іншою групою, що спала нормально.

Використовуючи оптичні та генетично закодовані інструменти, дослідники виміряли активність дофамінових нейронів, які відповідають за реакцію мозку, і виявили, що активність була вищою у тварин під час короткого періоду втрати сну.

Хоча більшість поведінкових проявів (таких як гіперактивність і підвищений сексуальний потяг) зникали протягом декількох годин після гострої втрати сну, антидепресивний ефект зберігався протягом декількох днів.

Дослідники ще не до кінця розуміють, чому втрата сну викликає такий ефект у мозку. Вчені вважають, що це може бути пов'язано з еволюцією.

"Хронічне недосипання добре вивчене і його згубний вплив на організм доведено. Але короткочасна втрата сну, наприклад, коли студент не спить всю ніч перед іспитом – менш вивчена. Ми виявили, що короткочасна втрата сну викликає потужний антидепресивний ефект і перепрограмовує мозок. Тобто безсонна ніч може докорінно змінити мозок всього за кілька годин", – зазначає науковиця Козорвицька.

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Проте вчена також застерігає людей не зловживати нічним недосипанням, аби позбутися депресії і підняти собі настрій.

"Ефект такого "антидепресанту" швидкоплинний, і ми знаємо, як важливо добре висипатися. Найкраща боротьба з депресією – піти в спортзал або на прогулянку" – підсумовує вона.

Ірина Бура, "УП. Життя"