Вчені за допомогою спеціального мікроскопа вперше дослідили, як один вірус "прилипає" до іншого

Дослідники з Коледжу природничих і математичних наук Університету Меріленда, що в американському окрузі Балтимор, першими змогли побачити, як два віруси-бактеріофаги взаємодіють і, ймовірно, разом еволюціонують.

Відкриття зробили за допомогою мікроскопа, який спрямовує на об'єкт промені електронів, пише ​​Live Science.

"Ніхто ніколи не бачив, щоб бактеріофаг (або будь-який інший вірус) приєднувався до іншого вірусу", – каже провідний автор дослідження і заступник директора Коледжу природничих та математичних наук Університету Меріленда Тагід де Карвальо.

Два зображені віруси є бактеріофагами або просто фагами – вірусами, які атакують бактерії. Менший з них (фіолетовий) – це вірус-сателіт, який не здатний інфікувати та розмножуватися в клітинах господаря без допомоги вірусу-помічника (синього).

Вірус-супутник (фіолетового кольору) прикріплюється до "шиї" вірусу-помічника (синього кольору). Фото: Tagide deCarvalho/UMBC

"Віруси-супутники покладаються на вірусів-помічників для реплікації (подвоєння – ред.) своєї ДНК після проникнення в клітину. Щоб координувати свої дії, супутнику та помічнику потрібно одночасно заразити ту саму клітину. Для цього їм потрібно бути поруч. Але на цьому зображенні вчені вперше побачили супутника, який приєднується до помічника. Він прикріплюється до "шиї" вірусу – місця, де зовнішня оболонка помічника з’єднується з його хвостом", – йдеться у статті, опублікованій у Journal of the International Society of Microbial Ecology.

Дослідники зробили це відкриття випадково, вивчаючи зразки, в яких містилися бактеріофаги-супутники, що заражають бактерії Streptomyces. Спочатку вони подумали, що зразки були забруднені, оскільки містили великі послідовності ДНК (очікувані бактеріофаги) і менші, невпізнані послідовності, які не відповідали нічому з вже відомого.

Після подальшого огляду під мікроскопом автори виявили, що у зразках містяться бактеріофаги-супутники та помічники. При цьому до ший 80% помічників прикріпилися супутники. У деяких помічників, що залишилися, автори помітили щось подібне до "слідів укусів" – це були наслідки їхньої взаємодії, що залишили по собі залишки вусиків із супутника.

"Але навіщо супутнику хапатися за шию свого помічника? Виявляється, у деяких супутників відсутній ген, необхідний для інтеграції в геном бактеріальних клітин-господарів після потрапляння у них. Більшість вірусів-супутників можуть ховатися в ДНК господаря: і лише коли з’являється потрібний помічник, вони можуть розмножуватися", – повідомляють дослідники.

Щоб гарантувати, що пара "супутник-помічник" разом увійде в клітину-господаря, супутник прикріплюється до помічника за допомогою унікальної адаптації до його хвоста, виявили дослідники.

Дослідники кажуть, що це відкриття може стати поштовхом для нових досліджень, зокрема еволюції бактеріофагів і того, як супутники приєднуються до своїх помічників і чи часто це відбувається.

Ірина Батюк, "УП. Життя"