Вражає дихальні шляхи: вчені шукають вакцину від нового вірусу, схожого на COVID-19

Взимку 2022 року, доки коронавірус COVID-19 йшов на спад, маловідомий вірус, що викликає схожі симптоми – інфекцію легенів, надривний кашель, нежить, та біль у горлі – лише набирав обертів.

Йдеться про метапневмовірус людини (HMPV). Чим він небезпечний та які основні симптоми пише CNN.

За даними систем нагляду за респіраторними вірусами Центру з контролю та профілактики захворювань США, навесні 2023 року зросла кількість випадків метапневмовірусу людини (HMPV).

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Під час свого піка в середині березня 2022 року майже 11% протестованих лікарями зразків у відділеннях інтенсивної терапії США були позитивними на HMPV. Це приблизно на 36% вище середнього сезонного піка до початку пандемії коронавірусу COVID-19. Раніше йшлося лише про 7% позитивних результатів на HMPV.

Фото: minervastock /Depositphotos

Однак на відміну від COVID-19 та грипу, вакцини проти HMPV або противірусних препаратів для його лікування не існує.

Наразі фармацевтичні компанії працюють над вакцинами проти метапневмовірусу. Зокрема, Moderna – виробник вакцини проти COVID-19 щойно завершив раннє дослідження мРНК-вакцини проти HMPV.

Дослідження показали, що у США метапневмовірус щороку завдає стільки ж проблем зі здоров’ям, скільки грип та близький до нього респіраторно-синцитіальний вірус (RSV).

Отже, лікарі виділяють такі ознаки метапневмовірусу:

кашель;

нежить;

інтоксикація (гарячка, ломота в тілі);

задишка;

фізикальні зміни у легенях;

дисфункція шлунково-кишкового тракту;

бронхіт чи пневмонія.

Метапневмовірус людини виявили голландці у 2001 році. Отримавши 28 зразків від дітей у Нідерландах з респіраторними інфекціями незрозумілого походження, дослідники культивували зразки в різних типах клітин мавп, курей і собак.

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Вони вивчали інфекцію, структурно пов’язану з родиною параміксовірусів (paramyxoviridae), які викликають у людей респіраторні захворювання, такі як кір, епідемічний паротит та RSV.

Вивчивши гени вірусу уважніше, вчені виявили його близького родича: пташиний метапневмовірус. Нове захворювання назвали метапневмовірусом людини. За словами науковців, еволюціонувавши, він перейшов від птахів до людей.

Коли дослідники перевірили зразки крові 72 пацієнтів, що зберігалися з 1958 року, усі вони показали сліди впливу цього вірусу. Це означає, що принаймні останні півстоліття він перебував серед людей непоміченим.

Оскільки тестування на HMPV рідко проводиться поза лікарнями, важко визначити справжній масштаб захворювання.

Дослідження 2020 року в журналі Lancet Global Health підрахувало, що по всьому світу серед дітей віком до 5 років у 2018 році було понад 14 мільйонів інфікованих HMPV, понад 600 тис. госпіталізацій і понад 16 тис. смертей.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що COVID-19 більше не вважається глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.

В Україні Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації і карантин через COVID-19 до 30 червня 2023 року.