Вчені виявили, що клітини черепа взаємодіють з оболонками мозку: чим корисне це відкриття

Науковці виявили зв'язок між кістковим мозком та зовнішньою оболонкою мозку.

Це відкриття допоможе у діагностуванні та лікуванні хвороб Альцгеймера та розсіяного склерозу, пише Science Alert з посиланням на результати дослідження групи науковців з Німеччини та Великобританії у журналі Cell.

Дослідницька група з Німеччини та Великобританії виявила шляхи від кісткового мозку черепа через зовнішню поверхню захисних оболонок мозку, які забезпечують рух імунних клітин, але й одночасно ускладнюють доступ до мозку для лікування під час запалення.

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"Це відкриває безліч можливостей для діагностики та лікування захворювань головного мозку та може революціонізувати наше розуміння неврологічних захворювань.

Цей прорив може призвести до більш ефективного моніторингу таких станів, як хвороба Альцгеймера та інсульт, і потенційно навіть допоможе запобігти виникненню цих захворювань шляхом раннього виявлення", – вважає нейробіолог Алі Ертюрк з Мюнхенського університету в Німеччині.

Сигнали мозку. Фото: Kolabas et al., Cell

Імунні клітини можуть проникати в мозок після низки хвороб, як от інсульт, який спричиняє ослаблення гематоенцефалічного бар'єра (фізіологічний механізм, який захищає мозок людини від вірусів, бактерій з крові).

Вчені дослідили клітинну архітектуру з’єднань черепа з мозковими оболонками. Виявилось, вони простягаються ближче до поверхні мозку, ніж вчені вважали раніше. Часто вони проникають в зовнішню та найміцнішу оболонку мозку.

Взаємодія між клітинами черепа та оболонками мозку

"Ці відкриття мають глибокі наслідки, припускаючи набагато складніший зв’язок між черепом і мозком, ніж вважалося раніше", – зазначив нейроімунолог з Мюнхенського університету Ілгін Колабас.

Загалом науковці дослідили клітини шести різних кісток, твердої мозкової оболонки та головного мозку. Вони виявили, що різні кістки мають різні молекулярні профілі з унікальними імунними клітинами.

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Крім того, у клітинах черепа знайшли спеціалізовані нейтрофільні клітини – це тип лейкоцитів, які відіграють вирішальну роль в імунному захисті організму.

Команда вчених також дослідила мозок пацієнтів із хворобою Альцгеймера та інсультом за допомогою позитронно-емісійної томографії. Вони побачили зміни у сигналах черепа та збільшення сигналів специфічного для захворювання транслокаторного білка у різних частинах черепа при багатьох неврологічних захворюваннях.

Вчені вважають, що нові відкриття щодо імунної відповіді черепа дозволяють діагностувати та лікувати пацієнтів з різними неврологічними розладами, як от хвороба Альцгеймера, інсульт, розсіяний склероз тощо.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли зв'язок між розвитком хвороб Альцгеймера й Паркінсона та вірусними захворюваннями.