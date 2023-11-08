Чому чоловікам варто проводити самообстеження яєчок і як це робити?

Рак яєчок у більшості випадків діагностують у хлопців та чоловіків 15 – 45 років.
Аби запобігти появі хвороби, важливо регулярно проводити самообстеження.
Цей вид онкології добре піддається лікуванню, особливо на ранніх стадіях – повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.
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|Фото: Maskot/Getty Images
Як проводити самоогляд яєчок:
- Процедуру найкраще проводити під час або одразу після теплого душу або ванни.
- Станьте перед дзеркалом. Перевірте, чи немає набряку на шкірі мошонки.
- Прощупайте кожне яєчко обома руками: тримайте яєчко між великим і середнім пальцями, м’яко "прокатайте" його.
На що варто звернути увагу:
- Подивіться, чи немає твердих грудочок або вузликів або будь-яких змін у розмірі чи формі яєчок.
- Яєчка повинні бути гладкими і твердими на дотик.
- Під час самообстеження не повинно бути болю.
Не потрібно панікувати, якщо:
- Одне яєчко здається трохи більшим за інше, або звисає нижче – це нормально.
- Кожне здорове яєчко має невелику згорнуту трубку, яка називається придатком яєчка. Вона може відчуватися як невелика шишка на верхній або середній зовнішній стороні яєчка.
- У здорових яєчок є кровоносні судини, які підтримуючі тканини та трубки, що "несуть" сперму. Їх легко сплутати з аномальним ущільненням
Якщо виявили щось незвичне – зверніться до лікаря за консультацією. Адже яєчко може збільшуватися з багатьох причин, крім раку.
У яких випадках можуть збільшуватися яєчка:
- Навколо яєчка може накопичуватися рідина, утворюючи гідроцеле – патологічний процес що характеризується накопиченням рідини між оболонками яєчка.
- Також вени в яєчку можуть розширюватися і спричиняти збільшення та утворення "грудок".
Нагадаємо, раніше ми писали, як мити хлопчиків, і які ознаки того, що зі статевим органом дитини не все в порядку.
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Ірина Бура, УП. Життя