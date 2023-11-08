Чому чоловікам варто проводити самообстеження яєчок і як це робити?

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8 листопада 2023

Рак яєчок у більшості випадків діагностують у хлопців та чоловіків 15 – 45 років. 

Аби запобігти появі хвороби, важливо регулярно проводити самообстеження.

Цей вид онкології добре піддається лікуванню, особливо на ранніх стадіях – повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

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Фото: Maskot/Getty Images

Як проводити самоогляд яєчок:

  • Процедуру найкраще проводити під час або одразу після теплого душу або ванни.
  • Станьте перед дзеркалом. Перевірте, чи немає набряку на шкірі мошонки.
  • Прощупайте кожне яєчко обома руками: тримайте яєчко між великим і середнім пальцями, м’яко "прокатайте" його. 

На що варто звернути увагу: 

  • Подивіться, чи немає твердих грудочок або вузликів або будь-яких змін у розмірі чи формі яєчок. 
  • Яєчка повинні бути гладкими і твердими на дотик. 
  • Під час самообстеження не повинно бути болю.

Не потрібно панікувати, якщо: 

  • Одне яєчко здається трохи більшим за інше, або звисає нижче – це нормально.
  • Кожне здорове яєчко має невелику згорнуту трубку, яка називається придатком яєчка. Вона може відчуватися як невелика шишка на верхній або середній зовнішній стороні яєчка.
  • У здорових яєчок є кровоносні судини, які підтримуючі тканини та трубки, що "несуть" сперму. Їх легко сплутати з аномальним ущільненням

Якщо виявили щось незвичне – зверніться до лікаря за консультацією. Адже яєчко може збільшуватися з багатьох причин, крім раку.

У яких випадках можуть збільшуватися яєчка:

  • Навколо яєчка може накопичуватися рідина, утворюючи гідроцеле – патологічний процес що характеризується накопиченням рідини між оболонками яєчка.
  • Також вени в яєчку можуть розширюватися і спричиняти збільшення та утворення "грудок". 

Нагадаємо, раніше ми писали, як мити хлопчиків, і які ознаки того, що зі статевим органом дитини не все в порядку.

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Читайте також: "8 фактів про чоловічі яєчка, які варто знати всім" 

Ірина Бура, УП. Життя


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