ВООЗ попереджає про "тривожні тенденції" поширення інфекційних хвороб у Секторі Гази

У Секторі Гази спостерігається підвищений ризик поширення інфекцій через скупчення людей в укриттях і ускладнення доступу до чистої води та системи охорони здоров’я.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я

"Через активізацію військових дій кількість смертей і поранень у Газі продовжує зростати. Інтенсивна перенаселеність і збій систем охорони здоров’я, водопостачання та санітарії становлять додаткову небезпеку: швидке поширення інфекційних захворювань. Деякі тривожні тенденції вже з’являються", – заявили у ВООЗ.

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Там зазначають: брак палива в густонаселеному анклаві спричинив закриття опріснювальних установок, що збільшило ризик поширення бактеріальних інфекцій. За даними ВООЗ, з середини жовтня було зареєстровано понад 33 тисячі випадків діареї, більшість з яких – у дітей віком до п'яти років.

Зазначається, що кількість постраждалих дітей значно зросла, якщо порівнювати з даними цієї вікової групи, зафіксованими у 2021-му і 2022-му роках – у середньому 2 тисячі випадків щомісяця.

Також виявили майже 9 тисяч випадків корости та вошей, понад 1 тисячу – вітряної віспи, більше 12 тисяч – висипів на шкірі та близько 55 тисяч – інфікування верхніх дихальних шляхів.

Брак палива також порушив збір твердих відходів, що, як стверджують у ВООЗ, створило "середовище, сприятливе для швидкого та широкого розповсюдження комах і гризунів, які можуть переносити хвороби".

В організації додають, що в медичних закладах наразі "майже неможливо" дотримуватися основних заходів профілактики інфекцій, а це підвищує ризик зараження через травми, операції та пологи.

"Порушення планової вакцинації, а також відсутність ліків для лікування інфекційних захворювань, ще більше підвищують ризики прискореного поширення захворювання", – попереджає ВООЗ.

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Ірина Батюк, "УП.Життя"