Через війну в Україні зросте тяжкість та поширеність деяких інфекційних хвороб – ВООЗ

Внаслідок повномасштабної війни в Україні зросте тяжкість перебігу захворювань, а також може збільшитися захворюваність на деякі інфекційні хвороби.

Про це сказав керівник офісу Всесвітньої охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в Україні вже зросла кількість тяжких випадків захворювань.

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У деяких регіонах є ризик спалаху конкретних захворювань, зокрема сказу, холери, поліомієліту, кору та дифтерії, сказав Хабіхт.

Фото: Morsa Images/Getty Images

"Війна продовжується й вона ставить під загрозу здоров’я все більшої кількості цивільних. Може зрости кількість вадкого перебігу хронічних та неінфекційних захворювань.

Ми маємо бути готові до різних інфекційних захворювань, утім все залежить від регіону", - сказав очільник офісу ВООЗ в Україні.

Він нагадав, що в Україні "є 10 мільйонів людей, які потребують підтримки у сфері психічного здоров'я".





