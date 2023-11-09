Повечеряли напівсирою свининою: у будівельників з Рівненщини виявили ботулізм

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9 листопада 2023

Троє будівельників однієї бригади з Рівненщини захворіли на ботулізм під час перебування у Києві. Наразі хворі отримують медичну допомогу.

Це другий випадок масового захворювання на цю інфекцію за останні 10 років, повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов під час онлайн-брифінгу в ОДА.

"Бригада будівельників з шести осіб з Рокитного, перебуваючи на будівельних роботах в Києві, добре повечеряла привареним (напівсирим) солоним свинячим м'ясом з прошарками сала домашнього приготування і без термічної обробки. З шести троє захворіли на ботулізм", – розповів Сафонов.

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Попри активні клінічні прояви хвороби, до лікарів чоловіки звернулися не одразу. Через погіршення стану вони  повернулись на Рівненщину.

 Фото: katerynakon/Depositphotos

Перший хворий звернувся до лікарів на сьомий день захворювання, а двоє інших чоловіків – на 11 день. У всіх були характерні симптоми: блювання, пронос, двоїння в очах, утруднене ковтання.

"Усі три випадки були лабораторно підтверджені, хворим введений анатоксин ботулінічний і наразі всі живі, продовжують лікуватись з хорошим прогнозом в стаціонарі", – підсумував Роман Сафонов.

Ірина Бура, "УП.Життя"

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