У 2023 році 57 людей в Україні захворіли на ботулізм, двоє померли – МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
1984
14 вересня 2023

За вісім місяців 2023 року в Україні зафіксували 57 випадків ботулізму, чотири з яких – у дітей. 

Здебільшого вони були пов’язані зі вживанням риби та продуктів з неї, розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляють в Центрі громадського здоров’я. 

За його словами, внаслідок захворювання на ботулізм померли двоє пацієнтів з Києва та Запорізької області. 

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"Лідерами" за захворюванням на ботулізм є  Житомирська та Чернігівська області, де фіксуються найвищі ризики поширення цієї інфекційної хвороби, додав санлікар. 

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Також влітку було зафіксовано два повідомлення про підозру на холеру. 

"Один випадок був у Запорізькій області, інший - у Чернігівській. За підсумками швидких тестів були позитивні результати, але під час епідемічного розслідування цей діагноз було знято", – зазначив Ігор Кузін.

Ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Токсин ботулізму є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут. 

Водночас у більшості випадків можна уникнути ботулізму, якщо дотримуватися харчових правил. Уникайте споживання:

  • в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
  • м'ясних та грибних консервів;
  • консервів домашнього виробництва;
  • якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
  • якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Раніше ми повідомляли, що в Туреччині стався спалах ботулізму, який могла спричинити процедура для схуднення.

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Читайте також: Що таке ботулізм, як вчасно розпізнати та запобігти отруєнню


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