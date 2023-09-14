У 2023 році 57 людей в Україні захворіли на ботулізм, двоє померли – МОЗ

За вісім місяців 2023 року в Україні зафіксували 57 випадків ботулізму, чотири з яких – у дітей.

Здебільшого вони були пов’язані зі вживанням риби та продуктів з неї, розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляють в Центрі громадського здоров’я.

За його словами, внаслідок захворювання на ботулізм померли двоє пацієнтів з Києва та Запорізької області.

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"Лідерами" за захворюванням на ботулізм є Житомирська та Чернігівська області, де фіксуються найвищі ризики поширення цієї інфекційної хвороби, додав санлікар.

Також влітку було зафіксовано два повідомлення про підозру на холеру.

"Один випадок був у Запорізькій області, інший - у Чернігівській. За підсумками швидких тестів були позитивні результати, але під час епідемічного розслідування цей діагноз було знято", – зазначив Ігор Кузін.

Ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Токсин ботулізму є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут.

Водночас у більшості випадків можна уникнути ботулізму, якщо дотримуватися харчових правил. Уникайте споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м'ясних та грибних консервів;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Раніше ми повідомляли, що в Туреччині стався спалах ботулізму, який могла спричинити процедура для схуднення.

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