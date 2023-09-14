У 2023 році 57 людей в Україні захворіли на ботулізм, двоє померли – МОЗ

За вісім місяців 2023 року в Україні зафіксували 57 випадків ботулізму, чотири з яких – у дітей.
Здебільшого вони були пов’язані зі вживанням риби та продуктів з неї, розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляють в Центрі громадського здоров’я.
За його словами, внаслідок захворювання на ботулізм померли двоє пацієнтів з Києва та Запорізької області.
"Лідерами" за захворюванням на ботулізм є Житомирська та Чернігівська області, де фіксуються найвищі ризики поширення цієї інфекційної хвороби, додав санлікар.
|Фото: HayDmitriy/Depositphotos
Також влітку було зафіксовано два повідомлення про підозру на холеру.
"Один випадок був у Запорізькій області, інший - у Чернігівській. За підсумками швидких тестів були позитивні результати, але під час епідемічного розслідування цей діагноз було знято", – зазначив Ігор Кузін.
Ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Токсин ботулізму є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут.
Водночас у більшості випадків можна уникнути ботулізму, якщо дотримуватися харчових правил. Уникайте споживання:
- в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
- м'ясних та грибних консервів;
- консервів домашнього виробництва;
- якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
- якщо сумніваєтесь у якості продуктів.
Раніше ми повідомляли, що в Туреччині стався спалах ботулізму, який могла спричинити процедура для схуднення.
Читайте також: Що таке ботулізм, як вчасно розпізнати та запобігти отруєнню