У приватних клініках окупованого Криму більше не робитимуть аборти – російське "МОЗ"

Приватні клініки тимчасово окупованого РФ Криму "добровільно відмовились" від надання послуг із переривання вагітності.
Про відповідне рішення медзаклади оголосили після відповідної "пропозиції" російського МОЗ окупованого Криму. У такий спосіб там хочуть "покращити демографічну ситуацію".
Відтепер аборти робитимуть виключно у державних лікарнях, повідомив "керівник" російського "МОЗ окупованого Криму" Костянтин Скорупський.
Цьому рішенню передував "круглий стіл" з посадовцями РФ та колаборантами з тимчасово окупованих територій, на якому нібито розглянули досвід країн, в яких приватні лікарні "добровільно відмовилися" проводити аборти.
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"Керівникам комерційних клінік було запропоновано зробити свій внесок у покращення демографічної ситуації, відмовившись від проведення абортів. Колеги позитивно оцінили цю ініціативу і на сьогодні всі приватні клініки Криму офіційно повідомили Мінздрав регіону про свою добровільну відмову від надання послуг з переривання вагітності", – зазначив голова російського МОЗ Криму Костянтин Скорупський.
Він стверджує, що у державній лікарні жінка зможе ухвалити "зважене та обдумане рішення щодо збереження або переривання вагітності". У цих закладах "будуть розповідати про діючі заходи соціальної підтримки сімей з дітьми, а також надавати психологічні консультації майбутнім мамам".
"У всіх жіночих консультаціях Криму пацієнтки, які звернулися до гінеколога щодо переривання вагітності, прямують на проведення психологічного доабортного консультування. Фахівці допомагають жінці розібратися в собі та мотивах свого рішення, інформують про можливі заходи підтримки з боку держави", – заявив "міністр".
За його даними, доабортне медико-психологічне консультування у Криму у 2023 році пройшли понад тисяча жінок, з яких 21,1% вирішили зберегти дитину. За аналогічний період 2022 року охочих було нібито вдвічі менше – 10,1%.
Медикаментозне переривання вагітності також стає у Криму менш доступним – ці препарати внесли до списку лікарських засобів, що "підлягають предметно-кількісному обліку", тож продаватимуться виключно з рецептом.
Нагадаємо, у 2022 році Верховний суд США скасував рішення 50-річної давності, яке давало право на аборти. Але навколо цього питання продовжуються дискусії.
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