У Львові лікарі видалили жінці 19-річну пухлину, яка проросла у хребет. ФОТО

Львівські хірурги видалили небезпечну пухлину у легенях 68-річної пацієнтки. Утворення могло назавжди паралізувати її.

Як повідомляють у Першому медичному об'єднанні Львова, рік тому у Ганни Курій почали боліти ноги. Протягом листопада біль ставав нестерпним, пацієнтка навіть не могла спати, а ліки не допомагали.

Коли спеціалісти обстежили жінку, то виявили пухлину в плевральній порожнині. Вона займала третину легень.

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"Гігантський утвір проріс у хребет та почав тиснути на нервові закінчення спинного мозку, що і викликало оніміння ніг. Тип пухлини – невринома. Це новоутвір, який походить із нервових закінчень і переважно є доброякісним. Небезпека невриноми в тому, що вона росте довго і безсимптомно", – зазначають у медзакладі.

Рік тому у Ганни Курій почали боліти ноги

За розміром пухлини спеціалісти встановили, що вона росла аж 19 років. Оскільки невринома проросла в хребет жінки, це могло назавжди паралізувати її.

Видалення пухлини тривало 4 години і пройшло успішно. На другу добу після операції жінку перевели у звичайну палату, а за тиждень – виписали.

Пухлина займала третину легень

"Найбільше вона боялася того, що новоутвір прикує її до ліжка і вона стане тягарем для власних дітей. Нині ж жінка щаслива, що все завершилося добре. Вона і далі має змогу та сили навідувати дітей, які живуть у різних куточках України, щоб бавити онуків. Їх у пані Ганни аж одинадцятеро", – йдеться у дописі медзакладу.

УСІ ФОТО: Перше медичне об'єднання Львова







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