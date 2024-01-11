В Україні оновили правила маркування пачок сигарет: що змінилося

З 11 січня в Україні набули чинності нові правила маркування пачок тютюнових виробів. Усього затвердили 14 наборів медичних попереджень про шкоду куріння.

Як повідомили в Центрі громадського здоров’я, відтепер на пачках сигарет будуть оновлені зображення з попередженням про шкоду і наслідки куріння. Вони займатимуть 65% їхньої площі та міститимуть QR-код, який веде на сервіс "Я кидаю курити".

Попередження та зображення створило Міністерство охорони здоров'я у співпраці з громадськістю. Також вони використали фото з тих країн, де медичні попередження довели свою ефективність – Австралії, Таїланду та Канади. Крім того, для відбору попереджень провели всеукраїнське дослідження.

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За словами головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, куріння тютюну у 70% випадків викликає хронічне обструктивне захворювання легень. Це – третя за поширеністю причина смертності у світі.

Приклади нового маркування. Фото: Центр громадського здоров'я Приклади нового маркування. Фото: Центр громадського здоров'я Приклади нового маркування. Фото: Центр громадського здоров'я Приклади нового маркування. Фото: Центр громадського здоров'я

"На рівні країни триває системна міжсекторна робота: від інформаційно-роз’яснювальних заходів для підлітків до створення сучасних сервісів підтримки для боротьби із залежністю, посиленням законодавчих норм", – пояснив Кузін.

Як зазначають у ЦГЗ, в Україні через куріння помирають в середньому 130 тисяч людей на рік. Воно також підвищує ризик інсульту, стенокардії, інфаркту міокарда та раптової смерті.

Сигаретна пачка є важливим джерелом інформування про наслідки куріння. Так, 93% теперішніх курців помічають нанесені медичні попередження, а 54% – задумувались через них припинити курити.

За словами в.о. керівника відділу профілактики неінфекційних захворювань ЦГЗ Наталі Гриб, наразі 27% населення України у віці понад 18 років є курцями.

"Людина, яка за день викурює пачку сигарет, бачитиме попередження про шкоду куріння кожного разу, коли братиме до рук пачку, – це щонайменше 20 разів на день і 7000 разів на рік.

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Реалістичні зображення справжніх хвороб, спричинених курінням, допоможуть усвідомити проблему, прийняти рішення кинути курити, а наявність сервісу, куди можна звернутися за допомогою, додасть мотивації для дій", – наголосила вона.

Раніше ми писали, що Нова Зеландія скасує першу у світі заборону на куріння для наступних поколінь.