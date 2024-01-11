На Волині 62-річний чоловік помер від лістеріозу: що це за хвороба

На Волині 62-річний чоловік помер від лістеріозу – захворювання, що передається від інфікованих тварин.

Як повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, на лістеріоз захворів мешканець Рожищенської громади. Спеціалісти з’ясовують джерело інфікування.

"Встановлено, що у господарстві утримуються свійські тварини (корова, свині, собаки, кіт), з якими контактував чоловік. Відібрано матеріал для проведення лабораторних досліджень.

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Фахівці центру вивчають умови проживання, харчування та побуту. Триває комплекс протиепідемічних заходів в осередку захворювання", – йдеться у повідомленні центру.

Що таке лістеріоз?

Лістеріоз – це інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, котрі широко розповсюджені у природі, у ґрунті, піску та воді, зазначають у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Найбільш вразливими до цієї хвороби є діти першого року життя та вагітні. До групи ризику також належать люди зі зниженим імунітетом.

Джерелом лістерій є гризуни, сільськогосподарські тварини (особливо вівці, корови й свині), домашні і дикі тварини, а також дикі птахи, зокрема, голуби.

Тварини виділяють лістерії в зовнішнє середовище з випорожненнями, сечею, носовим слизом, молоком. Зараження людини в основному відбувається при контакті з інфікованими тваринами та птахами чи продуктами їхньої життєдіяльності.

Також заразитися можна через вживання рибної або тваринної продукції без термічної обробки і забруднених овочів та фрукти, додають медики.

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За першими симптомами хвороба схожа на харчове отруєння або ангіну.

У випадку прогресування страждає нервова система.

Медики застерігають: для профілактики лістеріозу важливо робити належну термічну обробку харчових продуктів (варіння, смаження, запікання) – вона на 100% знищує лістерії. Перед вживанням сирих овочів і фруктів потрібно ретельно їх мити. Особливістю лістерій є здатність розмножуватися в харчових продуктах навіть в умовах холодильника і морозильної камери.