Жінки, які хворіють на перинатальну депресію, є схильними до самогубства навіть через роки – дослідження

Жінки, які відчувають депресію під час вагітності або протягом року після пологів, більш схильні до самогубства. Високий ризик у них зберігається впродовж років.

Про це йдеться у двох нових дослідженнях, опублікованих у JAMA Network Open та BMJ. Вчені виявили, що депресія, яка починається під час вагітності або незабаром після неї, може мати тривожні наслідки протягом 18 років, пише The New York Times.

Дослідницька група проаналізувала записи у національних медичних реєстрах Швеції з 2001 по 2017 рік. Вони порівнювали дані про понад 86 тисяч жінок, які мали перинатальну депресію, з інформацією про майже 866 тисяч жінок, які не страждали на недугу.

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Одне дослідження виявило, що жінки з перинатальною депресією мали в три рази більший ризик суїцидальної поведінки (спроби або завершеного самогубства). Ризики були найбільшими в рік після діагностики, і хоч і зменшувалися з часом, через роки все ще були вдвічі вищими, порівняно з жінками без захворювання.

Інше дослідження засвідчило, що жінки з перинатальною депресією мають більш ніж у шість разів вищі ризики померти внаслідок самогубства, ніж ті, у кого не було такого діагнозу.

Кількість самогубств становила велику частку смертей серед жінок із діагнозом перинатальна депресія: 149 із 522 смертей (28,5%). Серед жінок без перинатальної депресії було 117 самогубств із 1568 смертей (7,5%).

Жінки з перинатальною депресією мали вдвічі вищий ризик померти протягом 18 років після вагітності, ніж жінки без розладу.

Дослідники також порівняли понад 20 тисяч жінок з перинатальною депресією з їхніми біологічними сестрами, які народили в той самий проміжок часу і не мали розладу.

Ризик суїцидальної поведінки для сестер із перинатальною депресією був майже в три рази вищий, ніж у їхніх родичок без діагнозу. Це свідчить про те, що депресія відіграє більшу роль у цих наслідках, ніж генетика чи середовище дитинства, пишуть дослідники.

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Дослідження показали, що незалежно від того, чи були у жінок інші проблеми з психічним здоров’ям, перинатальна депресія підвищує ризик суїцидальної поведінки та смерті. Це свідчить про те, що депресія, пов’язана з вагітністю, може бути важчою, ніж інші розлади психічного здоров’я.

"Це підкреслює нагальну потребу в ретельному клінічному моніторингу та швидкому втручанні для цієї вразливої ​​групи населення, щоб запобігти таким руйнівним наслідкам, незалежно від історії психічних розладів до вагітності", – зазначають вчені у дослідженні JAMA Open Network.

Науковці також наголошують, що перинатальна депресія, якою страждають 10-20% жінок під час або незабаром після вагітності, залишається недостатньо вивченою та діагностованою.

Нагадаємо, аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок.