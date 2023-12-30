Вчені знайшли ланцюг підводних вулканів у Південному океані: він може впливати на танення Антарктиди

На морському дні між Тасманією та Антарктидою вчені знайшли ланцюг стародавніх підводних вулканів. Ймовірно, вони можуть впливати на танення льодовиків та підвищення рівня моря.

Про це повідомляє Space із посиланням на дослідження Державного об'єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CSIRO).

Підводні вулкани, або підводні гори, розташовані на глибині 4 тисячі метрів на шляху найсильнішої океанської течії – Антарктичної циркумполярної течії. Вона протікає навколо Антарктиди за годинниковою стрілкою і слугує бар'єром для танення льоду.

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Однак тепер вченим CSIRO вдалося нанести на карту область, де цей бар'єр "протікає".

Карта району дослідження з підводними вулканами. Фото: CSIRO

"Це ворота, через які тепло спрямовується до Антарктиди, сприяючи таненню льоду і підвищенню рівня моря", – зазначив дослідник з Університету Тасманії Бенуа Легресі.

Дізнатися це вдалося за допомогою даних всередині циркумполярної течії, зібраних за допомогою дослідницького судна, супутника NASA та Французького національного центру космічних досліджень (SWOT), який вимірює висоту поверхні океану з космосу.

"Ми відкрили дивовижний ланцюг стародавніх підводних гір, що складається з восьми давно сплячих вулканів з вершинами висотою до 1,5 тисячі метрів, серед яких – один із подвійним жерлом", – розповів дослідник з Університету Джеймса Кука Крістофер Юл.

Як зазначають вчені, вулкани утворилися протягом останніх 20 мільйонів років. Ймовірно, вони відіграють певну роль у формуванні океанських течій навколо Антарктиди.

"Антарктична циркумполярна течія "відчуває" морське дно і гори на своєму шляху. Там, де вона стикається з бар'єрами, такими як хребти або підводні гори, в потоці води створюються "коливання", – пояснила Хелен Філліпс з Університету Тасманії.

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Коливання, своєю чергою, утворюють вихори, або кругові течії.

"Вихори подібні до погодних систем океану, які відіграють важливу роль у транспортуванні тепла і вуглецю з верхніх шарів океану до глибших – критично важливого буфера проти глобального потепління", – зауважила науковиця.

Картографування Південного океану має дати підказки про масштаби танення льоду в Антарктиді й допомогти спрогнозувати підвищення рівня моря.

Нагадаємо, дослідження показало, що ДНК восьминогів може містити підказку щодо глобального потепління.