Плавання в холодній воді може полегшити симптоми клімаксу – дослідження

Вчені виявили, що купання в холодній воді полегшує прояв симптомів менопаузи, зокрема припливів (раптового відчуття жару) та перепадів настрою.
Результати дослідження, опублікованого в журналі Post Reproductive Health, свідчать, що крижані ванни покращують психічний стан і відновлюють м’язи, пише The Guardian.
Дослідження провели науковці з Університетського коледжу Лондона. В ньому взяли участь 1114 жінок віком від 16 до 80 років, їхній середній вік становив 49 років. 785 з них на той час переживали менопаузу.
Жінки стверджували, що плавання в холодній воді допомогло їм впоратись із симптомами менопаузи, а саме:
- 50% зазначили, що вони допомогли зменшити їхню тривогу;
- 35% сказали, що холодна вода допомогла впоратись із перепадами настрою;
- у 31% покращився настрій;
- 30% відчували полегшення при появі припливів.
|Фото: HighwayStarz/Depositphotos
"Ми з’ясували, що холодна вода знижує стрес серед людей, які плавають просто неба. А крижані ванни прискорюють відновлення м’язів у спортсменів", – сказала старша авторка дослідження, професорка Джойс Харпер з Інституту жіночого здоров’я Елізабет Гаррет Андерсон.
Вчені стверджують, що жінки можуть використовувати холодну воду як засіб для полегшення фізичних симптомів менопаузи і менструацій. Це також може заохотити їх більше займатися спортом.
Дослідники виокремили 5 переваг плавання для жінок:
- воно здатне підняти настрій та заспокоїти;
- це чудовий спосіб знайти подруг;
- зменшує менструальний біль;
- послаблює припливи;
- покращує загальний стан здоров’я.
Раніше ми писали, чому у сучасних жінок частіші місячні, ніж у жінок попередніх поколінь.
Віра Шурмакевич, "УП. Життя"
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