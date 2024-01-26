Плавання в холодній воді може полегшити симптоми клімаксу – дослідження

Вчені виявили, що купання в холодній воді полегшує прояв симптомів менопаузи, зокрема припливів (раптового відчуття жару) та перепадів настрою.

Результати дослідження, опублікованого в журналі Post Reproductive Health, свідчать, що крижані ванни покращують психічний стан і відновлюють м’язи, пише The Guardian.

Дослідження провели науковці з Університетського коледжу Лондона. В ньому взяли участь 1114 жінок віком від 16 до 80 років, їхній середній вік становив 49 років. 785 з них на той час переживали менопаузу.

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Жінки стверджували, що плавання в холодній воді допомогло їм впоратись із симптомами менопаузи, а саме:

50% зазначили, що вони допомогли зменшити їхню тривогу;

35% сказали, що холодна вода допомогла впоратись із перепадами настрою;

у 31% покращився настрій;

30% відчували полегшення при появі припливів.

"Ми з’ясували, що холодна вода знижує стрес серед людей, які плавають просто неба. А крижані ванни прискорюють відновлення м’язів у спортсменів", – сказала старша авторка дослідження, професорка Джойс Харпер з Інституту жіночого здоров’я Елізабет Гаррет Андерсон.

Вчені стверджують, що жінки можуть використовувати холодну воду як засіб для полегшення фізичних симптомів менопаузи і менструацій. Це також може заохотити їх більше займатися спортом.

Дослідники виокремили 5 переваг плавання для жінок:

воно здатне підняти настрій та заспокоїти;

це чудовий спосіб знайти подруг;

зменшує менструальний біль;

послаблює припливи;

покращує загальний стан здоров’я.

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"

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