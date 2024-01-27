"Збільшить рівень виживання": вчені розробили перший у світі аналіз крові на рак мозку

Науковці розробили перший у світі аналіз крові на рак мозку, який може покращити діагностику, прискорити лікування та підвищити рівень виживання хворих.

Щороку рак мозку вражає сотні тисяч людей у ​​всьому світі. Оскільки пухлини головного мозку складно діагностувати, вони вбивають більше онкохворих, ніж будь-який інший вид раку, пише The Guardian.

Однак тепер дослідницька група розробила простий аналіз крові, який може допомогти набагато швидше діагностувати пацієнтів навіть із найнебезпечнішими формами раку мозку. Результати свого дослідження вчені опублікували в International Journal of Cancer.

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Експерти кажуть, що недорога біопсія може допомогти діагностувати захворювання на ранньому етапі. Це, своєю чергою, прискорить лікування та потенційно збільшить рівень виживання.

Аналіз крові TriNetra-Glio працює шляхом ізоляції гліальних клітин, які "вирвалися" з пухлини та циркулюють у крові. Виділені клітини фарбують і проводять їхню ідентифікацію під мікроскопом.

Дослідники з Центру передового дослідження пухлин головного мозку виявили, що цей тест може точно діагностувати низку пухлин головного мозку, зокрема гліобластому – найпоширеніший тип ураження мозку високого ступеня. Також він дієвий при діагностиці астроцитом та олігодендрогліом.

Тест мав "високу аналітичну чутливість, специфічність і точність", повідомила команда.

"Неінвазивний і недорогий метод раннього виявлення пухлин головного мозку може допомогти людям, у яких біопсія мозку або хірургічна резекція пухлини неможливі через розташування пухлини чи інші обмеження. Завдяки цій технології діагностика недоступних пухлин стане можливою", – каже доктор Нелофер Саєд, очільник Центру передового дослідження пухлин головного мозку.

Вчені вже планують подальші дослідження для підтвердження результатів розробики. У разі успіху пацієнти зможуть використовувати тест уже через два роки.

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Нагадаємо, аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок.