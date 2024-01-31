У США вчені створили чип, який імітує властивості людського серця: чому це важливо

Команда науковців з медичного центру Cedars-Sinai, що у Лос-Анджелесі, розробили серцевий чип.

Дослідники вважають, що така технологія допоможе детальніше вивчити серце і перевірити його стан під час боротьби з раком, пише Science Alert.

Серед помітних покращень у порівнянні з попередніми моделями серцевих чипів – зрілість клітин, які команда розробила з людських індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (hiPSC). Цей чип здатен імітувати биття людського серця – зі швидкістю близько 60 ударів на хвилину.

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"Такі системи як серцевий чип можуть зменшити залежність від тварин, яких традиційно використовують для доклінічного тестування кардіотоксичності лікарських засобів", – пишуть дослідники у своїй опублікованій статті.

Важливою частиною конструкції серцевого чипа є два паралельні канали, які дозволяють клітинам серця (кардіоміоцитам) і клітинам кровоносних судин (ендотеліальним клітинам) бути відокремленими, як в людському тілі, але в той же час бути досить близько, щоб взаємодіяти.

Вчені створили чип, який імітує властивості людського серця. Фото: adventtr/Getty Images

Моделюючи потік крові та скорочення серця у відповідь на використання певних препаратів, вчені можуть передбачити потенційні проблеми з токсичністю, які можуть спричинити аритмію або загибель м'язових клітин.

"Серцевий чип дозволяє проводити скринінг потенційно кардіотоксичних хіміотерапевтичних ліків на різних типах серцево-судинних клітин у фізіологічно релевантній моделі", – пишуть дослідники.

Серце-чип може працювати протягом декількох тижнів. Це дає можливість дослідити, як впливають різні медикаменти та інші фактори навколишнього середовища на роботу серця. Крім цього, він може бути інструментом для вивчення тонкощів різних захворювань серцево-судинної системи.

"Ці результати свідчать про те, що серцеві чипи можуть бути використані для скринінгу токсичності ліків і можуть виявити потенційну специфічну реакцію клітин у відповідь на кардіотоксичні сполуки", – підсумували розробники.

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"