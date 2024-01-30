В Україні вперше провели операцію на серці за допомогою робота Da Vinci

У Львові врятували чоловіка з передінфарктним станом. Йому провели унікальну операцію на серці із застосуванням робота Da Vinci.
Таким чином лікарі започаткували роботизований етап у розвитку української кардіохірургії, повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.
Пацієнтом став 44-річний волинянин Сергій Шаріков. Торік у чоловіка з’явилися пекучий біль у ділянці серця та задишка. Він звернувся по допомогу до лікарів: у нього виявили стенокардію, що виникла через порушення кровопостачання у міокарді (серцевому м’язі).
Тоді Сергієві призначили медикаментозне лікування, яке певний час допомагало. Однак потім неприємні симптоми повернулись.
|Вперше в Україні пацієнту провели операцію на серці із застосуванням робота Da Vinci
"Я мав настільки пекучий біль і задишку, що не міг піднятися на третій поверх. Про фізичні навантаження взагалі забув.
Я навіть не міг допомогти дружині донести важкі пакети від магазину до машини – це вже було мені не під силу", – розповів чоловік.
Після того, як його стан знову погіршився, Сергій звернувся до спеціалістів Лікарні Святого Пантелеймона. Там провели необхідні обстеження і встановили діагноз – ішемічна хвороба серця.
|44-річний волинянин Сергій Шаріков мав ішемічну хворобу серця і потребував термінової операції
Лікарі виявили, що одна з артерій звужена аж на 80%, тож не може постачати кров серцю. Такий стан називають передінфарктним. Із операцією не можна було зволікати.
Кардіохірурги ухвалили рішення – оперувати за допомогою робота Da Vinci. Такий спосіб кращий для пацієнта: замість великих розрізів йому роблять маленькі проколи, які дозволяють швидше відновитися.
Ніхто в Україні до цього часу ще не виконував подібних втручань на серці із застосуванням робота.
|Операція тривала 3 години та пройшла успішно
Під час операції лікарі зробили чотири проколи, дісталися до серцевого м’яза, відділили артерію від волокон міокарда та звільнили судину. Таким чином кардіохірурги відновили кровопостачання у серці.
"Нині ми вже готуємося до наступного роботичного втручання на серці. Таким чином ми зараз на шляху до розвитку роботичної кардіохірургії в Україні", – розповів Роман Домашич, керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.
Операція тривалістю три години минула успішно. Вже на четверту добу Сергія виписали додому без жодних скарг.
|На четверту добу чоловіка виписали з лікарні
Раніше за допомогою робота Da Vinci лікарі прооперували дівчинку з вадою нирок.
Нагадаємо, також ми розповідали про унікальну операцію, яку медики провели дівчині, що бореться із раком кісток.
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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"