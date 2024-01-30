В Україні вперше провели операцію на серці за допомогою робота Da Vinci

У Львові врятували чоловіка з передінфарктним станом. Йому провели унікальну операцію на серці із застосуванням робота Da Vinci.

Таким чином лікарі започаткували роботизований етап у розвитку української кардіохірургії, повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

Пацієнтом став 44-річний волинянин Сергій Шаріков. Торік у чоловіка з’явилися пекучий біль у ділянці серця та задишка. Він звернувся по допомогу до лікарів: у нього виявили стенокардію, що виникла через порушення кровопостачання у міокарді (серцевому м’язі).

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Тоді Сергієві призначили медикаментозне лікування, яке певний час допомагало. Однак потім неприємні симптоми повернулись.

Вперше в Україні пацієнту провели операцію на серці із застосуванням робота Da Vinci

"Я мав настільки пекучий біль і задишку, що не міг піднятися на третій поверх. Про фізичні навантаження взагалі забув.

Я навіть не міг допомогти дружині донести важкі пакети від магазину до машини – це вже було мені не під силу", – розповів чоловік.

Після того, як його стан знову погіршився, Сергій звернувся до спеціалістів Лікарні Святого Пантелеймона. Там провели необхідні обстеження і встановили діагноз – ішемічна хвороба серця.

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44-річний волинянин Сергій Шаріков мав ішемічну хворобу серця і потребував термінової операції

Лікарі виявили, що одна з артерій звужена аж на 80%, тож не може постачати кров серцю. Такий стан називають передінфарктним. Із операцією не можна було зволікати.

Кардіохірурги ухвалили рішення – оперувати за допомогою робота Da Vinci. Такий спосіб кращий для пацієнта: замість великих розрізів йому роблять маленькі проколи, які дозволяють швидше відновитися.

Ніхто в Україні до цього часу ще не виконував подібних втручань на серці із застосуванням робота.

Операція тривала 3 години та пройшла успішно

Під час операції лікарі зробили чотири проколи, дісталися до серцевого м’яза, відділили артерію від волокон міокарда та звільнили судину. Таким чином кардіохірурги відновили кровопостачання у серці.

"Нині ми вже готуємося до наступного роботичного втручання на серці. Таким чином ми зараз на шляху до розвитку роботичної кардіохірургії в Україні", – розповів Роман Домашич, керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.

Операція тривалістю три години минула успішно. Вже на четверту добу Сергія виписали додому без жодних скарг.

На четверту добу чоловіка виписали з лікарні

Раніше за допомогою робота Da Vinci лікарі прооперували дівчинку з вадою нирок.

Нагадаємо, також ми розповідали про унікальну операцію, яку медики провели дівчині, що бореться із раком кісток.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"