Інфаркт: 5 фактів про найпоширенішу хворобу серця

кардіолог, заступник директора Клініки для дорослих Центру дитячої кардіології та кардіохірургії

В Україні кількість інфарктів щороку збільшується, а статистика летальних випадків від серцево-судинних захворювань залишається найвищою впродовж багатьох років.

Ті, хто переніс інфаркт чи інсульт, часто потребують подальшого тривалого лікування та реабілітації.

Якщо вам довелося доглядати за такими хворими, або ви самі стикнулися з порушенням роботи серцево-судинної системи, вам відомо, що життя через ці хвороби змінюється раз і назавжди.

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Найсумніше – майже дві третини людей з інфарктом, на жаль, помирають до отримання медичної допомоги. Хоча більшість з них можна було врятувати у разі своєчасного звернення до кардіологів.

І начебто про інфаркт та першу допомогу вже стільки усього сказано-пересказано, але з досвіду Клініки для дорослих нашого Центру, в критичний момент люди часто губляться і не знають що робити або чекають "поки саме пройде".

Тож аби допомогти собі або близьким у разі небезпеки, варто запам’ятати 5 важливих фактів про інфаркт міокарда.

💔 Інфаркт та його симптоми

Що ж таке інфаркт? Це відмирання серцевого м’язу (міокарду) внаслідок гострого порушення його кровопостачання.

Серце отримує кисень і поживні речовини через кровоносні судини – коронарні артерії, тож коли ці артерії закупорюються і до серця надходить менше крові, це викликає біль у грудях (стенокардію).

У такому випадку серйозного пошкодження серцевого м’язу поки немає, але ризик розвитку інфаркту вже є.

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Інфаркт супроводжується сильним, стискаючим, пекучим болем, частіше за грудиною. Біль не проходить навіть після прийому нітрогліцерину, продовжується декілька годин, іноді – до 3 діб.

Під час больового синдрому людина відчуває страх смерті, може скаржитися на задишку, перебої в роботі серця, серцебиття, загальну слабкість, пітливість. Іноді виникають нудота і блювання, підвищення температури тіла.

За наявності цих симптомів необхідно терміново викликати швидку допомогу!

Майже дві третини людей з інфарктом, на жаль, помирають до отримання медичної допомоги.

Фото fizkes/Depositphotos

💔 Що провокує розвиток інфаркту

Найпоширеніша причина інфаркту – звуження кровоносних судин (стеноз) через виникнення в них жирових відкладень (холестеринових бляшок).

Ці відкладення звужують судини, роблять їх менш гнучкими і провокують закупорку артерій (так званий атеросклероз).

Холестеринові бляшки в судинах можуть відкладатися через три основні причини: тютюнопаління, неправильне харчування та відсутність фізичної активності.

Якщо ж розширити цей список, то додатковими факторами ризику є: цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, спадкова схильність до сердечно-судинних захворювань, ожиріння, стрес, надмірне вживання алкоголю та наявність онкології/ хіміотерапії в анамнезі.

Також ризик виникнення інфаркту зростає з віком людини: для чоловіків – після 45 років, для жінок – після 50.

💔 Перші необхідні кроки при підозрі на інфаркт

Що потрібно робити, якщо ви виявили симптоми серцевого нападу?

Припинити фізичне навантаження, різкі рухи. Заспокоїтися, прийняти зручне положення тіла (напівлежачи, голову та плечі підняти, розстібнути одяг). Можна відкрити вікно, щоб було легше дихати.

Зателефонувати своєму сімейному лікарю або кардіологу. Він може призначити прийом нітрогліцерину.

Якщо напад не вдається зняти протягом 15 хвилин, терміново телефонувати у швидку допомогу – 103. Серцевий напад, який триває понад 15-20 хвилин, може перерости в інфаркт міокарда.

Викликати екстрену медичну допомогу також потрібно, якщо:

біль постійний та стає інтенсивнішим;

біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;

виникає різка слабкість, відчуття страху;

частішає пульс;

різко коливається артеріальний тиск.

Швидка допомога відвезе пацієнта до найближчого кардіологічного центру або в ту медичну установу, якій ви довіряєте та бажаєте проходити лікування.

💔 Лікування інфаркту

Коли стався інфаркт, найголовніше – максимально швидко відкрити заблоковану судину.

Якщо зробити це протягом 2 годин з моменту серцевого нападу, то зазвичай інфаркт не завдає великої шкоди серцевому м’язу.

І навпаки, чим більше часу проходить, тим гіршими можуть бути наслідки.

Якщо ж взагалі не відкрити судину, то 20% пацієнтів помирають, а половина з тих, хто виживає, залишаються інвалідами.

Раніше єдиним методом лікування була відкрита операція коронарного шунтування.

Зараз же, з розвитком кардіології та кардіохірургії, використовують більш прогресивні, ефективні та малотравматичні методи, без розтину грудної клітки. І одним з таких методів є стентування.

Стентування – це мініінвазивна процедура з встановлення стенту (спеціального металевого каркасу) в просвіт артерії для розширення звуженої ділянки.

Виконується ця процедура через невеликий прокол на руці (у ділянці зап’ястя правої руки) або паховій складці (ділянка стегнової артерії).

Великими перевагами стентування також є:

проводиться без загальної анестезії – лише під місцевим знеболенням;

період перебування у стаціонарі – лише 1 доба, на наступний день пацієнт виписується додому;

має хороші віддалені результати (при правильній техніці постановки стента та дотриманні пацієнтом усіх рекомендацій і лікування).

💔 Можливі ускладнення інфаркту

На жаль, після інфаркту досить часто розвиваються ускладнення (особливо у випадку затягування з кваліфікованою медичною допомогою).

Може розвиватись аритмія, розрив стінок серця, серцева недостатність, утворення аневризм серця, тромбів в камерах серця тощо. Кожне із цих ускладнень потребує уваги кардіолога і постійного нагляду.

Досить поширеними є і психічні зміни, адже пацієнт переніс важке, небезпечне для життя захворювання. Хворі відчувають страх перед повторним інфарктом міокарда і перед раптовою смертю від серцевого нападу. Можлива депресія або пригнічений настрій.

Людину супроводжують порушенням сну, занепокоєння, тремтіння у тілі, слабкість, пітливість, серцебиття та інші невротичні зміни, що погіршують якість життя.

Ну і найфатальніше ускладнення, звичайно – раптова смерть.

Тож пам'ятайте: при гострому інфаркті міокарда чим швидше буде надана високоспеціалізована медична допомога, тим менша вірогідність перелічених ускладнень.

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І резюмуючи – краще не лікувати інфаркт та інші важкі серцево-судинні хвороби, а попередити їх.

А для цього потрібно вести здоровий спосіб життя та піклуватися про себе, проходячи раз на рік кардіологічне обстеження.

Це лише одна година вашого часу один раз на рік! Але ця година, цілком ймовірно, дозволить продовжити життя на багато років.

Бережіть себе і вчасно звертайтеся до лікаря!

Георгій Маньковський, кардіолог, заступник директора Клініки для дорослих Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, спеціально для УП.Життя

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Титульна світлина mcgphoto/Depositphotos

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