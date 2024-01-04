В Україні з'явиться електронний кабінет пацієнта: які функції там будуть доступні

На початку 2024 року в Україні планують запустити електронний кабінет пацієнта. В ньому українці зможуть самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями з сімейними лікарями.

Електронний кабінет пацієнта також має унеможливити створення фіктивних записів про візити до лікаря, повідомила голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак в інтерв’ю для "Укрінформ".

"На першому етапі впровадження пацієнтського кабінету користувачі зможуть повноцінно переглядати та розпоряджатися своїми персональними даними в ЕСОЗ – зокрема, деклараціями.

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Усі зареєстровані в кабінеті користувачі матимуть змогу переглядати, з яким лікарем та в якому закладі укладена їхня декларація, а також декларації їхніх дітей. У разі потреби там можна розірвати подану декларацію", – розповіла голова Гусак.

В Україні з’явиться "кабінет пацієнта". Фото: pressmaster/Depositphotos

Таке нововведення повинне також полегшити роботу лікарям: їм більше не потрібно буде проходити довгу процедуру зміни персональних даних пацієнтів.

Доступ до електронного кабінету можна буде отримати в медичній інформаційній системі та в "Дії".

Крім того, у 2024 році НСЗУ запровадить плани лікування за новими пакетами:

"Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)";

"Лікування дорослих і дітей методом трансплантації органів";

"Лікування дорослих і дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин";

"Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Нагадаємо, в Україні затвердили програму медичних гарантій на 2024 рік. На неї виділили 159 мільярдів гривень – це на 16 мільярдів більше, ніж торік.