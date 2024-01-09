Вчені вперше створили мозковий органоїд з тканин мозку плода: чому це важливо

Науковцям з Нідерландів вдалося розробити мозковий органоїд з тканини мозку плода. Він може відображати фіксований стан розвитку і залишатися живим протягом тривалого часу.

"Міні-мозок" є важливим для дослідження лікування захворювань і розладів мозку, особливо у дітей. Результати цього відкриття описані в науковому журналі Cell, пише ScienceAlert.

Вчені створили орган розміром з рисове зернятко. У ньому немає думок, емоцій або свідомості.

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"Ми робимо важливий внесок у галузі дослідження органоїдів і мозку. Досі ми могли отримувати органоїди з більшості людських органів, але не з мозку – це справді захоплююче, що тепер ми також змогли подолати цю перешкоду", – каже дослідник органоїдів в Інституті Губрехта Ханс Клеверс.

Зображення частин різних органоїдів мозку плода людини. Фото: Центр принцеси Максими, Інститут Губрехта

Науковці отримали тканину мозку плоду під час планових абортів. Це дозволило створити орган не зі стовбурових клітин, а безпосередньо з диференційованої тканини. Завдяки цьому отримали модель з природним, фіксованим станом розвитку, який можна підтримувати доволі довго.

Вчені з'ясували, що органоїд мозку продовжував реагувати на деякі з хімічних сигналів, як і справжній мозок, і залишався живим понад шість місяців. Для порівняння, органоїди мозку, виготовлені зі стовбурових клітин, не можуть прожити більше ніж 80 днів.

"Нова тканинна модель мозку дозволяє нам краще зрозуміти, як мозок, що розвивається, регулює ідентичність клітин. Помилки в цьому процесі можуть виникнути внаслідок порушення розвитку, як-от дитячий рак мозку, або призвести до захворювань нервової системи", – каже керівник дослідницької групи в Центрі принцеси Максима Бенедетта Артегіані.

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