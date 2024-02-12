Які симптоми епілепсії та хто має більший ризик захворювання? Відповіли в ЦГЗ

Епілепсія є одним із найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань у людини.

Епілептичні напади відбуваються несподівано як для хворого, так і для його оточення. Під час приступу саме від дій людей, які поруч, зазвичай, залежить життя людини, повідомляють у Центрі громадського здоров’я.

Епілепсія – це захворювання мозку, при якому порушена робота нервових клітин, внаслідок чого у людини трапляються напади.

У здорової людини мозок постійно генерує електричні імпульси, які проходять по нейронах (мережі нервових клітин у мозку) і по всьому тілу через хімічні провідники – нейромедіатори.

Коли людина хворіє на епілепсію, електричні ритми мозку порушується, внаслідок чого виникає повторний напад, які призводять до порушення поведінки, свідомості, рухів та відчуттів.

Діагностувати епілепсію можуть у будь-кого, схильність до хвороби не залежить від віку, раси чи статі.

Як зазначають у ЦГЗ, розвиток епілепсії може відбуватися внаслідок генетичної схильності, а також:

травми голови, інсульту або склерозу, які призводять до гіпоксії – нестачі кисню в мозку;

інфекцій, зокрема, абсцесу головного мозку – місцевого скупчення гною у речовині мозку, спричинене бактеріями, грибами чи найпростішими;

аутоімунних захворювань;

порушення розвитку дитини (йдеться про вроджені аномалії, що впливають на мозок);

порушення обміну речовин;

пухлин у головному мозку.

За словами медиків, епілепсію неможливо вилікувати, однак близько 70% людей з епілепсією можуть контролювати хворобу за допомогою ліків.

Симптоми епілепсії

Про ознаки захворювання можуть свідчити психічні симптоми, зокрема, поява надмірної тривожності, відчуття дежавю або страху.

До фізичних симптомів епілептичного захворювання лікарі зараховують: покусування губ, жувальні рухи, потирання рук, рухи пальцями;.

неконтрольовані рухи м'язів, м'язові спазми та втрата тонусу м'язів;

"погляд у простір" (коли людина довго вдивляється в будь-що з незрозумілих причин);

сплутаність свідомості, уповільнене мислення та проблеми з мовленням;

погіршення роботи органів чуття: слуху, зору, смаку, нюху та відчуттів;

запаморочення свідомості;

розлад шлунку;

різкі зміни температури тіла;

прискорене серцебиття або дихання.

"Якщо у вас з’явились судоми, зверніться до сімейного лікаря. За потреби він направить вас до невролога для подальшої діагностики. За можливості занотуйте, коли у вас стався напад та що ви робили під час нього", – рекомендують у ЦГЗ.

Лікування епілепсії може включати протисудомні препарати, спеціальні дієти та хірургічне втручання.

Профілактика епілепсії

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Одним із найефективніших способів профілактики епілепсії є запобігання травмам голови, кажуть лікарі.

Також профілактика може залежати від того, внаслідок чого людина її отримала.

Якщо захворювання розвинулося після інсульту, найкращим профілактичним методом буде зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Крім того, варто слідкувати та запобігати підвищенню артеріального тиску, цукрового діабету та ожиріння, а також відмовитися від вживання алкоголю та тютюну.

"Люди з епілепсією зазвичай частіше мають інші проблеми зі здоров’ям: переломи, забої, тривожні розлади й депресію", – зазначають лікарі.

Як допомогти хворим під час епілепсії

Перш ніж надавати допомогу, подбайте про власну безпеку. Викличте бригаду екстреної медичної допомоги, а також:

✅ зафіксуйте час від початку до кінця епілептичного нападу в людини;

✅ не намагайтеся силоміць стримувати судомні рухи постраждалого;

✅ вкладіть постраждалого на рівну поверхню, підкладіть під його голову м’які речі, щоб запобігти травмуванню;

✅ розстебніть одяг постраждалого;

✅ поверніть його на бік, щоб запобігти потраплянню до верхніх дихальних шляхів слини, крові тощо;

✅ після припинення судом огляньте постраждалого – якщо він не опритомнів і не дихає, розпочніть серцево-легеневу реанімацію;

✅ забезпечте постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної медичної допомоги;

✅ у разі погіршення стану постраждалого до приїзду бригади екстреної медичної допомоги повторно зателефонуйте її диспетчеру.

Які є міфи про епілепсію?

Одним із поширених міфів є те, що під час епілептичного нападу людина може проковтнути язика. Так людина може вибити собі зуби або навіть зламати щелепу.

Під час судом, постраждалому не варто нічого класти до рота, зокрема, вливати рідину чи будь-які ліки, зазначають медики.

Міфом також є можливість стримування людини під час нападу в очікуванні того, що це зупинить судоми.

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