Як безкоштовно отримати ліки від епілепсії та ментальних розладів? Пояснює НСЗУ

Пацієнти з епілепсією і розладами психіки та поведінки можуть отримати ліки від цих хвороб безкоштовно, адже вони включені в програму "Доступні ліки".
Українці з такими діагнозами можуть отримати необхідні препарати безоплатно або з доплатою, повідомляє Національна служба здоров’я України.
Всього до програми "Доступні ліки" включено 64 торгові назви препаратів для лікування розладів психіки й поведінки та епілепсії.
У НСЗУ пояснили, як отримати ці медикаменти безоплатно.
Як отримати ліки від епілепсії та розладів психіки безоплатно?
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✅ При розладах психіки та поведінки ліки призначає психіатр – для звернення направлення не потрібне.
Лікар складе вам план лікування та випише перший рецепт на "Доступні ліки" при:
- шизофренії, шизотипових станів та маревних розладів;
- розладах настрою (афективних розладах);
- невротичних, пов'язаних зі стресом та соматоформних розладів.
✅ Якщо у вас епілепсія, слід звернутися до невролога або психіатра. Лікар-спеціаліст також створить план лікування та випише рецепт.
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✅ На час воєнного стану лікар може виписати як електронне, так і паперове направлення.
✅ За наступними рецептами можна звертатися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра – вони зможуть виписати рецепт на основі плану лікування, які раніше склав лікар-спеціаліст.
Термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування.
✅ З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору з НСЗУ, на що вказує наліпка "Доступні ліки".
"Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину", – кажуть у НСЗУ.
Також аптекар підкаже, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.
Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:
- зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77;
- через дашборд на сайті НСЗУ (в меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації).
Раніше у НСЗУ пояснювали, як безкоштовно отримати ліки від серцево-судинних захворювань.
Також відомство нагадувало, які послуги в лікарнях є безкоштовними, якщо ви травмувалися.
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