У Японії вперше вивели геномодифікованих свиней, органи яких можна буде пересадити людині

Японська компанія PorMedTec заявила, що вперше вивела трьох геномодифікованих поросят, органи яких будуть придатні для трансплантації людині.

Вони матимуть менший ризик імунного відторгнення, а це відкриває шлях для майбутніх міжвидових трансплантацій, пише The Japan Times.

Команда, у складі якої є члени американської біотехнологічної компанії eGenesis, вивела свиней, використовуючи клітини, що у вересні надала їм американська компанія. Вони перенесли їхні ядра в яйцеклітини, створивши генетично модифіковані ембріони. Потім їх імплантували в матку сурогатної матері-свині, щоб отримати клонованих поросят.

У лютому троє клонованих свиней з’явились на світ шляхом кесаревого розтину. Вони мають 10 різних модифікованих генів, які запобігатимуть відторгненню органа, якщо у майбутньому їх пересадять людині.

"На реалізацію ксенотрансплантації довго чекали в Японії, але вона залишалася на стадії фундаментальних досліджень, оскільки свині, які могли б витримати клінічне випробування, були лише на стадії розробки", – йдеться в заяві PorMedTec.

Коли свині підростуть, їх передадуть науковим установам Японії, щоб дослідити, чи можна трансплантувати їхні органи іншим тваринам, наприклад, мавпам.

Науковці сподіваються, що пересадка клітин і органів від тварини до людини (ксенотрансплантація) допоможе вирішити проблему нестачі донорів органів у світі.

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Віра Шурмакевич, УП.Життя