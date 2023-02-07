В Україні провели більше 50 трансплантацій кісткового мозку від неродинного донора: як стати одним із них

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В Україні провели вже 53 пересадок кісткового мозку від неродинного донора: 50-ту з них провели медики Київського центру трансплантації кісткового мозку.

Серед врятованих пацієнтів наймолодшому було 7 місяців, а найстаршому – 57 років.

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У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про першого пацієнта, якому провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора в Україні.

"Назарчику 4 роки. Три роки тому через вроджений імунодефіцит у хлопчика практично не працювала імунна система. Він став першим в Україні, кому провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора.

Успішне лікування Назарчика поклало початок новому і дуже важливому етапу в українській онкогематології", – розповідає МОЗ.

Фото: wedmov /Depositphotos

Пошук неродинних донорів в Україні здійснюється через благодійний фонд "Український реєстр донорів кісткового мозку", який співпрацює зі Світовим реєстром.

Приєднатися до реєстру донорів кісткового мозку можна за посиланням.

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Хто може стати донором кісткового мозку?

Донорами кісткового мозку можуть стати чоловіки і жінки віком 18-35 років. Ті, кому 35-45 років, можуть долучитися, оплативши свій аналіз ДНК.

До донорів є кілька вимог:

вага тіла більше 50 кг;

відсутність хронічних хвороб або будь-яких інших тяжких захворювань;

готовність пожертвувати клітини для будь-якого пацієнта, який потребує пересадки.

Як стати донором кісткового мозку?

Зареєструйтесь онлайн

Заповніть форму-заявку, щоб отримати тестовий набір донора. Український реєстр донорів відправить його вам поштою.

Зробіть тест

"Cкористайтесь тест-набором – потріть паличками за щоками, і відправте їх в конверті назад до нас", – кажуть у реєстрі.

Чекайте на збіг

Процес пошуку збігу складний, тож це можуть бути місяці або навіть кілька років, допоки з вами зв'яжуться щодо донорства.

Коли ваші клітини співпадуть з клітинами хворого, ви отримаєте шанс врятувати людині життя.

Нагадаємо, пересадка кісткового мозку – це трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин кісткового мозку, які здатні відновлювати нормальне кровотворення у хворих.

"Коли у людини внаслідок хвороби утворюються ненормальні клітини крові, або нормальні клітини не утворюються взагалі – їх потрібно замінити здоровими клітинами" – повідомляють у реєстрі.

Деяким пацієнтам можна провести аутологічну трансплантацію – пересадку стовбурових клітин, зібраних з власного кровотоку хворого.

Для інших потрібна алогенна трансплантація – донація клітин від кровного родича (наприклад, рідного брата або сестри) або від неродинного донора.

У 2020 році лікарі провели першу трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора в Україні. Вже наступного року кістковий мозок від чужого донора вперше пересадили дорослій українці.

Зараз в Україні трансплантації кісткового мозку проводять у трьох закладах: НДСЛ "Охматдит", Київському центрі трансплантації кісткового мозку та Черкаському обласному онкологічному диспансері.

Чим більша кількість зареєстрованих потенційних донорів – тим більше шансів у пацієнтів на одужання, кажуть у МОЗ. Наразі в Українському реєстрі налічується понад 8 тисяч потенційних донорів.