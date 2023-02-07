В Україні провели більше 50 трансплантацій кісткового мозку від неродинного донора: як стати одним із них

ОНОВЛЕНО

В Україні провели вже 53 пересадок кісткового мозку від неродинного донора: 50-ту з них провели медики Київського центру трансплантації кісткового мозку.

Серед врятованих пацієнтів наймолодшому було 7 місяців, а найстаршому – 57 років.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про першого пацієнта, якому провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора в Україні.

"Назарчику 4 роки. Три роки тому через вроджений імунодефіцит у хлопчика практично не працювала імунна система. Він став першим в Україні, кому провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора.

Успішне лікування Назарчика поклало початок новому і дуже важливому етапу в українській онкогематології", – розповідає МОЗ.

Фото: wedmov /Depositphotos

Пошук неродинних донорів в Україні здійснюється через благодійний фонд "Український реєстр донорів кісткового мозку", який співпрацює зі Світовим реєстром.

Приєднатися до реєстру донорів кісткового мозку можна за посиланням.

Хто може стати донором кісткового мозку?

Донорами кісткового мозку можуть стати чоловіки і жінки віком 18-35 років. Ті, кому 35-45 років, можуть долучитися, оплативши свій аналіз ДНК.

До донорів є кілька вимог:

вага тіла більше 50 кг;

відсутність хронічних хвороб або будь-яких інших тяжких захворювань;

готовність пожертвувати клітини для будь-якого пацієнта, який потребує пересадки.

Як стати донором кісткового мозку?

Зареєструйтесь онлайн

Заповніть форму-заявку, щоб отримати тестовий набір донора. Український реєстр донорів відправить його вам поштою.

Зробіть тест

"Cкористайтесь тест-набором – потріть паличками за щоками, і відправте їх в конверті назад до нас", – кажуть у реєстрі.

Чекайте на збіг

Процес пошуку збігу складний, тож це можуть бути місяці або навіть кілька років, допоки з вами зв'яжуться щодо донорства.

Коли ваші клітини співпадуть з клітинами хворого, ви отримаєте шанс врятувати людині життя.

Нагадаємо, пересадка кісткового мозку – це трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин кісткового мозку, які здатні відновлювати нормальне кровотворення у хворих.

"Коли у людини внаслідок хвороби утворюються ненормальні клітини крові, або нормальні клітини не утворюються взагалі – їх потрібно замінити здоровими клітинами" – повідомляють у реєстрі.

Деяким пацієнтам можна провести аутологічну трансплантацію – пересадку стовбурових клітин, зібраних з власного кровотоку хворого.

Для інших потрібна алогенна трансплантація – донація клітин від кровного родича (наприклад, рідного брата або сестри) або від неродинного донора.

У 2020 році лікарі провели першу трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора в Україні. Вже наступного року кістковий мозок від чужого донора вперше пересадили дорослій українці.

Зараз в Україні трансплантації кісткового мозку проводять у трьох закладах: НДСЛ "Охматдит", Київському центрі трансплантації кісткового мозку та Черкаському обласному онкологічному диспансері.

Чим більша кількість зареєстрованих потенційних донорів – тим більше шансів у пацієнтів на одужання, кажуть у МОЗ. Наразі в Українському реєстрі налічується понад 8 тисяч потенційних донорів.