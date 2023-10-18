Як в Україні надати згоду на посмертне донорство

У 2023 році українські лікарі провели вже понад 400 трансплантацій органів.
64% пересадок були проведені від посмертного донора, а 34% – від живого, повідомляють у громадській організації "Пацієнти України".
Практика посмертного донорства розповсюджена в багатьох європейських країнах і рятує тисячі життів щодня. Трансплантація органів в Україні почала активно розвиватись лише 2 роки тому.
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"Одна з головних проблем полягає в тому, що у разі настання смерті мозку пацієнта, родичі рідко надають згоду на трансплантацію. Проте кожен посмертний донор може врятувати до 8 пацієнтів", – кажуть в організації.
|Фото: davit85/Depositphotos
"Пацієнти України" розповіли, як надати згоду на посмертне донорство при житті:
- треба зайти на сайт Українського центру трансплант-координації у розділ "трансплантація";
- обрати блок "регіональні центри" і знайти на карті потрібний регіон та клініку;
- зв’язатися із трансплант-координатором відповідної клініки за вказаним контактом та домовитися про зустріч;
- прийти у клініку з паспортом та ідентифікаційним кодом.
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