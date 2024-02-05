Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені

Протягом багатьох років медики були переконані, що гострі вірусні інфекції, такі як Зіка або COVID-19, є причинами неврологічних пошкоджень. Але вчені виявили, що насправді їх спричиняє імунна відповідь організму.

Про це йдеться у результатах дослідження науковців з Університету Макмастера, опублікованих у журналі Nature, пише MedicalXpress.

"Наші дані свідчать про те, що не сам вірус спричиняє пошкодження, а унікальна популяція Т-клітин, які є частиною імунної системи та відповідають за пошкодження", – пояснила докторка філософії Елізабет Балінт.

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Команда вчених досліджувала вірус Зіка. Під час лабораторних досліджень вони виявили Т-клітини, які були специфічними до цього вірусу та знищували їх.

Але водночас у крові було й багато неспецифічних Т-клітин, які вбивали здорові клітини.

Агресивна реакція виникала в результаті вироблення організмом великої кількості запальних білків – цитокінів. У помірних кількостях вони допомагають у боротьбі з інфекцією або травмою.

"Якщо імунні клітини організму надмірно реагують та виробляють надто багато запальних цитокінів, цей стан призводить до неспецифічної активації імунних клітин", — пояснив професор кафедри медицини Алі Ашкар.

Він додав, що такі зміни можуть спричинювати розвиток супутнього пошкодження. Наприклад, якщо це станеться у мозку, то, ймовірно, матиме серйозні наслідки для здоров'я в цілому.