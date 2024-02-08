НСЗУ оновила гід, у якому можна дізнатися про безкоштовні медичні послуги

Національна служба здоров’я України презентувала Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнтів 2024. Там зібрали відповіді на поширені питання пацієнтів.
З посібника можна дізнатися про те, що робити, коли в лікарні просять заплатити за ліки чи операцію, які медикаменти можна отримати за програмою "Доступні ліки" та чи є можливість у медзакладі безоплатно зробити КТ і МРТ, повідомляють у НСЗУ.
Також там є інформація про:
✅ пакети медичних послуг;
✅ послуги, які можна отримати у лікаря первинної медичної допомоги;
✅ безоплатні послуги з лабораторних, інструментальних та ендоскопічних досліджень, доступні на амбулаторному рівні;
✅ стаціонарну допомогу та окремі пріоритетні напрямки;
✅ безоплатну психіатричну, онкологічну, реабілітаційну та паліативну допомоги;
✅ алгоритм подання скарг у разі порушення прав пацієнта на безоплатні медичні послуги;
✅ послуги не входять у Програму медичних гарантій та є платними в закладах охорони здоров’я.
"Саме для того, аби пацієнти розуміли свої права в рамках Програми медичних гарантій, ми підготували цей короткий гід, в якому розповіли про Програму простими словами", – йдеться у посібнику.
|Фото: НСЗУ
Оновлений гід можна завантажити в електронному вигляді.
Нагадаємо, з 2024 року пересадка кісткового мозку та стовбурових клітин в Україні є безкоштовною.
Анна Штопенко, УП. Життя
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