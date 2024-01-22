З 2024 року пересадка кістковою мозку та стовбурових клітин в Україні є безкоштовною – НСЗУ

Цьогоріч до Програми медичних гарантій увійшов пакет "Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин".
Про це йдеться на сайті Національної служби здоров’я України.
У межах пакету безкоштовними будуть такі послуги:
- спостереження за станом пацієнтів протягом лікування;
- проведення необхідних досліджень пацієнтам і донорам;
- підготовка донорів до забору і забір гемопоетичних стовбурових клітин;
- проведення обробки, кріоконсервації та зберігання стовбурових клітин;
- проведення пацієнтам процедури кондиціонування: мієло- та/або імуноаблятивної хіміотерапії та/або радіотерапії;
- киснева підтримка;
- проведення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг та ін.), лікарського спостереження та медсестринського догляду пацієнтам, яким проводять трансплантацію.
|Фото: OlenaPavlovich/Depositphotos
Також НСЗУ покриватиме медзакладам витрати на введення знеболювальних препаратів на всіх етапах діагностики та лікування і спостереження за станом пацієнтів у посттрансплантаційному періоді (до 100-го або до 180-го дня), а за необхідності – ще й супровід пацієнта з 180 до 360 дня.
Крім того, держава забезпечуватиме пацієнтів компонентами та препаратами крові, медикаментозним лікуванням (зокрема, імуносупресивною терапією), лікарськими засобами (зокрема, розчинами для парентерального харчування), а також алотрансплантантом донорських стовбурових клітин.
У межах пакету Програма медичних гарантій також покриватиме:
- лікування ускладнень, зокрема пов’язаних із раннім відторгненням пересадженого органа;
- оцінку психоемоційного стану пацієнтів і надання психологічної допомоги на всіх етапах лікування;
- консультації лікарів інших спеціальностей;
- харчування в умовах стаціонару.
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Щоб отримати допомогу, пацієнти, які потребують пересадки, мають отримати електронне скерування від лікаря та звернутися до медичного закладу, який має угоду з НСЗУ за пакетом "Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин".
Також пацієнтів можуть перевести з інших лікарень чи підрозділів лікарень, якщо вони мають встановлений відповідний діагноз.
Охочі стати донорами стовбурових клітин можуть звертатися до медичних закладів без скерувань.
Раніше ми писали, що у Львові трьом дітям провели рідкісні операції зі вживлення стовбурових клітин.
Віра Шурмакевич, "УП. Життя"
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