З 2024 року пересадка кістковою мозку та стовбурових клітин в Україні є безкоштовною – НСЗУ

Цьогоріч до Програми медичних гарантій увійшов пакет "Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин".

Про це йдеться на сайті Національної служби здоров’я України.

У межах пакету безкоштовними будуть такі послуги:

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спостереження за станом пацієнтів протягом лікування;

проведення необхідних досліджень пацієнтам і донорам;

підготовка донорів до забору і забір гемопоетичних стовбурових клітин;

проведення обробки, кріоконсервації та зберігання стовбурових клітин;

проведення пацієнтам процедури кондиціонування: мієло- та/або імуноаблятивної хіміотерапії та/або радіотерапії;

киснева підтримка;

проведення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг та ін.), лікарського спостереження та медсестринського догляду пацієнтам, яким проводять трансплантацію.

Також НСЗУ покриватиме медзакладам витрати на введення знеболювальних препаратів на всіх етапах діагностики та лікування і спостереження за станом пацієнтів у посттрансплантаційному періоді (до 100-го або до 180-го дня), а за необхідності – ще й супровід пацієнта з 180 до 360 дня.

Крім того, держава забезпечуватиме пацієнтів компонентами та препаратами крові, медикаментозним лікуванням (зокрема, імуносупресивною терапією), лікарськими засобами (зокрема, розчинами для парентерального харчування), а також алотрансплантантом донорських стовбурових клітин.

У межах пакету Програма медичних гарантій також покриватиме:

лікування ускладнень, зокрема пов’язаних із раннім відторгненням пересадженого органа;

оцінку психоемоційного стану пацієнтів і надання психологічної допомоги на всіх етапах лікування;

консультації лікарів інших спеціальностей;

харчування в умовах стаціонару.

Щоб отримати допомогу, пацієнти, які потребують пересадки, мають отримати електронне скерування від лікаря та звернутися до медичного закладу, який має угоду з НСЗУ за пакетом "Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин".

Також пацієнтів можуть перевести з інших лікарень чи підрозділів лікарень, якщо вони мають встановлений відповідний діагноз.

Охочі стати донорами стовбурових клітин можуть звертатися до медичних закладів без скерувань.

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Раніше ми писали, що у Львові трьом дітям провели рідкісні операції зі вживлення стовбурових клітин.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"