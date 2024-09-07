Зелена та з вічками: яку картоплю не варто їсти

Картопля – один з найпопулярніших продуктів як буденного, так і святкового раціонів. Однак вона не завжди є безпечною для вживання.

Щоб дізнатися, яку картоплю не варто їсти, ми скористалися матеріалами Healthline та WebMD.

Чи шкідлива зелена картопля

Позеленіння картоплі – це природний процес. Під впливом світла виробляється хлорофіл, який надає рослинам зеленого забарвлення.

Це призводить до того, що картопля змінює колір з жовтого або світло-коричневого на зелений. Якщо шкірка має темний колір, вона може маскувати процес позеленіння.

Хлорофіл є абсолютно нешкідливим. Він присутній у багатьох рослинних продуктах, які люди їдять постійно.

ВІДЕО ДНЯ

Зелена картопля. Фото: FotoHelin/Depositphotos

Однак позеленіння картоплі може також сигналізувати про вироблення токсичної рослинної сполуки – соланіну та спорідненого йому чаконіну. Вони також виникають під впливом світла, яке стимулює вироблення хлорофілу.

Соланін відноситься до глікоалкалоїдів – токсинів, які захищають рослину від комах, бактерій та грибків. Зазвичай він присутній в низьких концентраціях у шкірці та в самому плоді картоплі. Однак пошкодження та активний вплив сонячного світла стимулює вироблення соланіну.

Соланін і хлорофіл виробляються незалежно один від одного, хоча й за одних умов. Однак головними ознаками високого рівня соланіну є не тільки зелений колір, але й гіркота, яка залишається навіть після приготування.

Вживання великої кількості соланіну може спричинити:

діарею;

блювоту;

біль у животі;

пітливість;

головний біль;

почервоніння шкіри;

лихоманку.

Токсичною дозою соланіну вважається 1 мг та більше на кілограм ваги тіла. Діти мають вищі ризики отримати негативні наслідки від його вживання.

За даними токсикологічного центру штату Міссурі (США), навіть після споживання достатньої кількості соланіну для розвитку небажаних симптомів, більшість людей не потребують амбулаторного лікування. Однак існують рідкісні випадки з виникненням ускладнень та навіть зі смертельним кінцем.

Проросла зелена картопля. Фото: Andreas Häuslbetz/Getty Images

Найвищий рівень соланіну міститься в шкірці картоплі. Її очищення може зменшити вміст соланіну на 25-75%.

Якщо ви вирішили з’їсти картоплю з позеленінням, необхідно:

ретельно очистити її від шкірки;

вирізати зелені ділянки;

позбутися від вічок.

Однак варто пам’ятати, що навіть очищена та обрізана картопля все ще може містити достатню кількість соланіну, щоб викликати отруєння. Якщо після приготування вона має гіркий смак або викликає відчуття печіння, не варто її їсти.

Щоб у картоплі не підвищився рівень соланіну, вона має:

бути непошкодженою;

зберігатися у темному місці;

не піддаватися впливу високих та низьких температур.

У жодному разі не можна зберігати картоплю у холодильнику та біля плити. Найкращі варіанти – темна прохолодна шафа або підвал.

Чи безпечна проросла картопля

Коли картопля проростає, вміст вже згаданих глікоалкалоїдів у ній починає зростати. Якщо вжити надмірну кількість цих сполук, можуть з’явитися небажані симптоми. Зазвичай це відбувається від кількох годин до одного дня після вживання.

Менші дози глікоалкалоїдів у пророслій картоплі можуть призвести до:

блювання;

діареї;

болю в животі.

Проросла картопля. Фото: markoduca/Depositphotos

Споживання токсинів у більшій кількості викликає:

зниження кров'яного тиску;

прискорення пульсу;

лихоманку;

головний біль;

сплутаність свідомості.

у деяких випадках – смерть.

Вагітним треба особливо остерігатися пророслої картоплі. Її вживання може збільшити ризик вроджених вад розвитку дитини.

Якщо ви вирішили з’їсти пророслу картоплю, необхідно ретельно зрізати всі паростки, вічка, шкірку та зелені частини плода. Однак це не дає абсолютної гарантії безпеки.