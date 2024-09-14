Чим небезпечна амброзія та як з нею боротися

Про цю рослину говорять багато, але далеко не всі знають, як вона виглядає. Амброзія – це один з найбільш непримітних і витривалих бур’янів у рослинному світі, який, проте, є одним із найбільш небезпечних алергенів.

На початку вересня у Києві навіть запровадили карантин для боротьби із цією рослиною. Її розростання ніяк не вдається спинити, і вона завдає багато шкоди людям, які потерпають від алергії.

В Україні поширенішою з цього сімейства є амброзія полинолиста. Це однорічна рослина, що може досягати висоти до 2 метрів. Вона має характерне розсічене листя та дрібні зеленуваті квіти, що утворюють суцвіття-колоски.

Амброзія розмножується насінням, яке здатне "вичікувати" сприятливих для себе умов у ґрунті від 5 до 40 років. Одна рослина амброзії може виробити до 50 тисяч насінин за один сезон. Насіння поширюється вітром, водою, а шерстю та лапами тварин, переноситься на одязі чи взутті людей, автомобілями, тощо.

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Сезон її цвітіння триває шість-десять тижнів – від кінця липня і до перших приморозків.

Попри те, що кожна рослина живе лише один сезон, вона може виробити до одного мільярда пилкових зерен. І "подорожувати" вони можуть на досить великі відстані.

До прикладу, їх було виявлено над морем на відстані 640 кілометрів від берега, а також в атмосфері за три кілометри від земної поверхні.

Амброзію найчастіше можна зустріти уздовж доріг, біля берегів річок, на порожніх ділянках та польових угіддях.

Також сприятливими для неї є дернина, місцевості поруч зі стоками води, а також засолені через хімічні речовини ґрунти.

Симптоми алергії на амброзію

Теплі літні дні з низькою вологістю ідеально підходять для поширення пилку амброзії. І це додає серйозного дискомфорту в життя людей, які схильні до алергії та/або мають астму.

У них може розвинутися поліноз або так звана "сінна лихоманка" – алергічне захворювання, яке може викликати пилок рослин.

Симптоми:

головний біль

кашель, утруднене дихання та хрипи

свербіж очей і вух, сльозотеча

першіння в горлі

нежить, закладеність носа

чхання

зниження нюху чи смаку

набрякла або посиніла шкіра під очима

погана якість сну

У деяких випадках може виникати алергічна екзема, що супроводжується свербінням та висипом.

Вона може з’явитися протягом 24-48 годин після впливу алергенів.

Такий висип зазвичай зникає самостійно протягом двох-трьох тижнів.

Проте симптоми можуть посилитися через інші подразники, як-от тютюновий дим, сильні запахи або забруднення повітря.

За даними американської Ради з охорони природних ресурсів (The Natural Resources Defense Council), кліматичні зміни також можуть погіршити симптоми алергії на амброзію.

Підвищення температури продовжує сезон цвітіння амброзії, і, відповідно, кількість шкідливого пилку.

Як зрозуміти, чи є алергія на амброзію

Якщо ви маєте симптоми "сінної лихоманки" наприкінці літа або восени, варто проконсультуватися з алергологом, котрий допоможе встановити, чи справді це є алергія на пилок амброзії.

Такий діагноз встановлюють через шкірну пробу: на ділянку шкіри наносять розчинений алерген і чекають 15 хвилин.

Підтвердженням наявності алергії є почервоніння або поява горбика, що свербить.

Пам’ятайте, що наприкінці літа – на початку осені концентрація пилку в повітрі є найвищою у ранковий період.

Тому в цей час варто уникати прогулянок на свіжому повітрі.

За посиланням ви можете знайти мапу європейського континенту, яка відстежує рівень пилку деяких рослин в повітрі, зокрема, амброзії, вільхи, злакових тощо.

Проте до помешкання пилок може потрапити не лише через повітря. Він також переноситься на одязі, волоссі чи шерсті домашнього улюбленця.

Тому після повернення з вулиці обов’язково змініть одяг, а перед сном — прийміть душ.

Якщо ви гладили тваринку, яка перебувала на свіжому повітрі, – ретельно помийте руки.

Алергія на амброзію: що робити

Використовуйте фільтри для повітря або кондиціонери, щоб зменшити кількість пилку, що потрапляє всередину вашого будинку.

Щотижня проводьте в ньому вологе прибирання.

Сушіть одяг у приміщенні, а не на мотузці на вулиці – інакше на ньому може осісти пилок.

Не зайвим буде носити й маски – уже звичний атрибут пандемії COVID-19 захистить і від алергенів.

Якщо маєте можливість, прослідкуйте, аби біля вашого помешкання регулярно скошували траву, а до газонів та квітників додавали компост та органічні добрива. Амброзія "полюбляє" бідні, неродючі ґрунти.

Тому турбота про прибудинкові території та присадибні ділянки не лише покращить їхню естетику, а й зашкодять комфортному росту на них амброзії.

Знищувати амброзію потрібно не лише через її негативний вплив на людський організм, а й через те, що вона виснажує ґрунти та знижує врожайність сільськогосподарських культур.

Боротьба з амброзією – тривалий процес. У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА в межах карантину планують виривати рослини і спалювати, створювати фітоценози із багаторічних трав, аби пригнічувати амброзію та застосовувати хімічні засоби боротьби.

Найефективніше позбуватися амброзії навесні та на початку літа, коли рослини ще маленькі й кволі. Деякі види амброзії вже стали стійкими до гербіцидів, і їх використання може бути не на 100% ефективним, тож окроплювання паростків може дати кращі результати, порівняно з великими рослинами.

Якщо вирішилися позбутися бур'яна хімікатами, проводьте обприскування у безвітряні дні, ретельно дотримуйтеся інструкції, а також перевіряйте, чи є препарат у Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів, дозволених до застосування на території України.

Плануєте вирвати амброзію з корінням – пам’ятайте, це варто також робити до її цвітіння. Заздалегідь надягніть рукавички, адже алергічна реакція може виникнути й після фізичного контакту, а не лише через вдихання пилку.

Якщо площа розростання дуже велика, можна просто скошувати бур'ян. Звісно, це не видалить корені, але рослини не зможуть зацвісти і поширити пилок. Косити потрібно буде кожні два-три тижні.

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