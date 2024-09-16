Йогурт, протеїнові батончики та хлібці: 6 популярних перекусів, які можуть бути шкідливими

Окрім основних прийомів їжі, люди нерідко влаштовують перекуси. Вони допомагають зменшити відчуття голоду або урізноманітнити раціон.

У тих, хто намагається збалансовано харчуватися чи схуднути, нерідко виникає питання: яким саме перекусам надати перевагу? Адже навіть корисні продукти можуть бути шкідливими для організму, якщо вживати їх неправильно.

"УП. Життя" розпитала дієтологиню медичної мережі "Добробут" Вікторію Шуліку про популярні перекуси.

6 популярних перекусів, які можуть нашкодити організму. Фото: AntonMatyukha/Depositphotos

Йогурти

До складу натуральних йогуртів входять лише молоко та закваска. Водночас йогурти з наповнювачами мають доволі високий вміст цукру і модифікованого кукурудзяного крохмалю. Також у них додають стабілізатори й ароматизатори.

Модифікований кукурудзяний крохмаль може ускладнювати травлення і викликати порушення роботи кишківника, що супроводжується дискомфортом.

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"Модифікований кукурудзяний крохмаль може ускладнювати травлення і викликати порушення роботи кишківника, що супроводжується дискомфортом. Також в організмі він перетворюється на глюкозу і стає надлишковим цукром, якого бажано уникати", – зазначила Вікторія Шуліка.

За її словами, наповнювачі підвищують калорійність йогурту приблизно на 45%.

"Натомість краще вживати чисті йогурти. До них можна додавати ягоди, фрукти, насіння чіа чи кунжут. А якщо дуже хочеться солодкого – покласти ще й ложку меду", – радить дієтологиня.

Магазинні йогурти з наповнювачем мають високий вміст цукру. Фото: serezniy/Depositphotos

Горіхи

Горіхи – це здоровий перекус. Вони багаті на білок, корисні жири та клітковину, а тому здатні насичувати на тривалий період.

"Однак через вміст високого відсотка жирів вони є калорійними, а тому їх дуже легко переїсти. Норма горіхів на день становить орієнтовно 30 грамів", – зауважила лікарка.

Сухофрукти

Сухофрукти – непоганий варіант перекусу. Однак через те, що цей продукт містить високу концентрацію простих вуглеводів, його споживання має бути дозованим.

Оскільки сухофрукти – це фрукти, позбавлені рідини, в них є високий вміст цукру.

"Треба пам’ятати, що 100 грамів кураги – це не те саме, що 100 грамів абрикоса. У 100 грамах абрикоса – 12 грамів вуглеводів і 55 калорій. А ось у 100 грамах сухофруктів – 67 грамів вуглеводів і 290 калорій ", – каже Вікторія Шуліка.

Протеїнові батончики

За словами дієтологині, важливо розділяти енергетичні батончики з супермаркету та спортивне харчування.

"Перший варіант більше нагадує цукерку, загорнуту у тематичне пакування. У складі таких батончиків дуже високий відсоток цукру, а також є пальмова олія. Вони не лише не насичують, а й можуть призводити до стрибків глюкози в крові. Такі батончики радше є вуглеводною їжею, аніж білковою", – пояснює вона.

Раціон, у якому мало корисних жирів і багато пальмової олії, може нашкодити організму. Так, пальмова олія може замінити корисні жири у клітинах і цим порушити їхнє функціонування.

Протеїнові батончики із супермаркетів – це цукерка у фітнес обгортці. Фото: HandmadePicture/Depositphotos

"При виборі протеїнового батончика треба звертати увагу на відсутність у його складі цукру, глюкози, глюкозно-фруктозного сиропу та пальмової олії.

Також важливо дивитися на вміст білка. Бажано, щоб він становив 20-25 грамів на 100 грамів продукту. Кращий варіант – 30-35 грамів. Тоді це дійсно можна назвати протеїновим батончиком", – наголошує лікарка.

Навіть якісні протеїнові батончики часто містять підсолоджувачі, тому ними не варто зловживати. Краще споживати цей продукт тоді, коли недоступні інші перекуси – наприклад, у дорозі.

Також можна зробити протеїнові батончики власноруч. Для цього знадобляться вівсяні пластівці, протеїн, молоко та горіхи. А люди, для яких обмеження вуглеводів не є ціллю, можуть додати ще й мед, фрукти чи сухофрукти.

Хлібці

Як зазначає Вікторія Шуліка, хлібці з борошна вищого ґатунку – це рафінований продукт, позбавлений будь-якої користі.

"Краще обирати хлібці з цільнозернового борошна. Ще більш корисними є суцільнозернові хлібці, до складу яких входять тільки зерна, крупи та сіль", – говорить вона.

Також існують овочеві хлібці, які можуть містити льон, олію, моркву, буряк або ламінарію. В них значно більше корисних жирів і білка, тоді як інші варіанти – багаті на вуглеводи.

Смузі

Смузі – джерело вітамінів та антиоксидантів у легкозасвоюваній формі. Однак такий напій, куплений у магазині, здебільшого є вуглеводним продуктом.

"Час насичення від нього буде коротким. А щоб дійсно втамувати голод, потрібна велика порція смузі, бо тверда їжа насичує краще, ніж пюреподібна", – пояснює дієтологиня.

Більшість магазинних смузі – це суміш фруктово-ягідних пюре, інколи з додаванням злаків. У них зберігається певний відсоток клітковини, тому смузі є більш корисними, аніж соки. Також якісні смузі не мають містити цукру.

Вікторія Шуліка радить готувати смузі самостійно. Для цього можна використовувати молоко, кефір або натуральний йогурт. До них слід додавати фрукти, ягоди, овочі, насіння, вівсяні пластівці.

Завдяки корисним жирам і білкам, які містяться в кисломолочних продуктах і насінні, смузі стане повноцінним і збалансованим.

Смузі краще робити самостійно. Фото: tashka2000/Depositphotos

Правила корисного перекусу

Щоб перекус був корисним, слід включати до нього всі макроелементи:

білок допомагає регулювати рівень цукру в крові й довше зберігати відчуття ситості;

клітковина допомагає травленню, регулює рівень цукру та холестерину;

вуглеводи мають бути складними й багатими на клітковину.

Обираючи продукти для перекусу, необхідно: