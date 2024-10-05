Закладає вуха? 7 можливих причин

Закладеність у вухах може виникнути через велику кількість сірки, інфекції або різного роду хвороб.

Деякі чинники можна усунути в домашніх умовах, йдеться у Medical News Today.

Розповідаємо про причини, через які в людини може закладати вуха.

Накопичення вушної сірки

Сірка у вусі слугує "бар’єром" для води та комах, які можуть потрапити у вухо, а також захищає орган від різного роду інфекцій.

Організм видаляє вушну сірку за допомогою механізму самоочищення, але іноді цей механізм дає збій, й сірка починає накопичуватися, кажуть науковці.

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Зазначається, що природні процеси можуть порушуватися через об’єкти, які людина вставляє у вуха – слухові апарати, навушники, вушні затички тощо.

Іноді сторонні предмети можуть стимулювати вироблення вушної сірки.

Дисфункція євстахієвої труби

Євстахієва труба поєднує вухо з носом.

Коли орган у вигляді невеличкої трубки не функціонує належним чином, у людини може виникнути закладеність вух.

Щодо причин дисфункції євстахієвої труби думки лікарів розбігаються. Зокрема, частина з них каже про алергічну реакцію та інфекцію, внаслідок чого виникає набряк слизової оболонки євстахієвої труби і як результат – її функціональне порушення.

Інші медики зазначають, що причиною дисфункції може бути викривлена носова перегородка в людини.

Порушення також можуть виникати в людей з пухлинами або травмами.

Синусова брадикардія

Синусова брадикардія – це зниження частоти серцевих скорочень нижче 60 ударів у хвилину.

У такому випадку людина може відчувати закладеність вух та носа, часом – чути дзвін у вухах.

За словами лікарів, люди, найчастіше синусовий тиск відчувають хворі на гайморит або інші вірусні інфекції носових ходів.

Високий тиск у літаку

У літаку, особливо в момент зльоту чи його приземлення в деяких людей може закладати вуха.

Це пов’язано зі зміною швидкості повітряного транспорту, його висоти чи атмосферного тиску.

У такі моменти барабанна перетинка у вусі випинається назовні або втягується всередину й може супроводжуватися болем.

Вушна інфекція

Закладання вух може відбуватися внаслідок запалення вуха, коли до нього потрапляє інфекція.

Медики додають, що деякі вушні інфекції можуть виникати внаслідок алергії.

Хвороба Меньєра

Хвороба Меньєра – це захворювання, яке вражає внутрішнє вухо. За даними науковців, у пацієнтів з хворобою Меньєра накопичується рідина у внутрішньому вусі та вестибулярних органах у вусі.

Одним із симптомів хвороби є закладення вух.

Акустична неврома

Акустична неврома – це доброякісна пухлина, яка розвивається на нервах, що контролюють слух та вестибулярний апарат. Ці нерви з'єднують структури у вусі та мозку.

Як кажуть медики, коли пухлина росте, вона може тиснути на нерви і впливати на слух та рівновагу.

Серед симптомів називають закладеність вух.

Фото: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

Якщо людина має кровотечу з вух, відчуває сильний біль, втрату слуху або оніміння обличчя, варто звернутися за медичною допомогою.

До лікарні потрібно звернутися також людям, які тривалий час мають закладені вуха – наявність рідини у вусі або його запалення можна виявити лише під час діагностики.

У разі закладання вух медики не рекомендують пацієнтам самостійно видаляти вушну сірку, оскільки це може нашкодити.