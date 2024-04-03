Відсутність імунітету до пташиного грипу у людей підвищує ризик пандемії – агентство ЄС

Якщо пташиний грип почне передаватися між людьми, світ може зіткнутися із черговою пандемією. Основною підставою так вважати є відсутність у людей імунітету проти вірусів групи Н5.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на звіт Європейського агентства з безпечності харчових продуктів.

Заяву опублікували на наступний день після того, як стало відомо про виявлення у людини штаму пташиного грипу H5N1 у Техасі. Зараження відбулось після контакту з молочними коровами, що були інфіковані вірусом.

Останнім часом кількість спалахів пташиного грипу була нижча. При цьому вірус поширився географічно, зокрема на Антарктиду. Також спостерігалось інфікування ссавців, що збільшує ризик передачі пташиного грипу людині.

Наразі передача цього виду грипу до людини спостерігається у рідкісних випадках. Однак, у зв'язку з мутаціями вірусів, міграцією птахів, що можуть підхопити нові штами, існують потенційні ризики адаптації та стійкого зараження ссавців.

У звіті агентство озвучили побоювання щодо можливого масштабного поширення вірусу серед людей:

"Якщо віруси пташиного грипу A(H5N1) набудуть здатності ефективно поширюватися серед людей, широкомасштабна передача може відбутися через відсутність імунного захисту проти вірусів H5 у людей".

У період від січня 2003 року загалом було зареєстровано близько 887 випадків зараження людини пташиним грипом у світі. Із них 462, тобто більше половини, були летальними.

Значна частина випадків інфікування була виявлення після контакту людей із хворими чи мертвими птахами. Припускають, що інші ссавці можуть стати містком між хворими птахами та людьми. Домашні тварини, як-от коти, що живуть у будинках і водночас мають доступ на вулицю, можуть потенційно сприяти зараженню людей.

Європейське агентство з безпечності харчових продуктів закликає до посиленого нагляду за людьми та тваринами, забезпечення доступу до швидкої діагностики та провадження профілактичних заходів.

Раніше ми писали, що пташиний грип став причиною різкого скорочення популяції морських птахів.

Анна Коваленко, "УП. Життя"