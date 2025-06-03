Підліткове акне: чому виникає та як лікувати

Пубертат – це період гормональної перебудови організму, під час якого відбувається активація сальних залоз та зміна мікробіоти шкіри. Саме тому висипання є частою проблемою серед підлітків.

Якщо на обличчі більш ніж 5 комедонів ("підшкірних горбочків") та запальних елементів, які проходять повільно, – це хвороба, яка називається акне. І її не можна ігнорувати.

Як виникає акне, які його особливості у підлітковому віці та як це захворювання лікують – розповіла "УП. Життя" дерматовенерологиня, кандидатка медичних наук та співзасновниця спільноти українських лікарів sviy.doc Вікторія Миронюк.

Як та чому виникає акне?

Акне – хронічне запальне захворювання шкіри, яке супроводжується вугровими висипами. Його причиною є чотири фактори:

гіперсеборея – надлишок шкірного сала;

гіперкератоз – неправильне відлущення клітин кератиноцитів у волосяному фолікулі;

corinebacteria acne;

запалення.

Гіперсеборея та гіперкератоз спричиняють виникнення "мікропробочок", які називають мікрокомедонами. Шкірне сало скупчується та утворюються макрокомедони – закриті чи відкриті. Потім свою роль відіграє коринебактерія акне.

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"У кожного на шкірі є мікробіота, яка складається з великої кількості бактерій, грибків, кліщів тощо. Вони несуть захисну функцію, а тому мають там бути. Однак деякі жителі шкіри є умовно патогенними. І якщо середовище для них стає сприятливим – багато шкірного сала та клітин епідермісу – з'являються висипи.

Тоді коринебактерії акне, які локалізуються навколо устя волосяних фолікулів (пор), збільшують свою кількість і посилюють запалення", – пояснює дерматологиня.

Основними причинами акне є генетика та гормони.

Якщо це захворювання мають батьки, існує приблизно 20-30% ймовірності, що у їхніх дітей також воно виникне. Отже, генетичний фактор спрацьовує не завжди.

Основними причинами акне є генетика та гормони. NewAfrica/Deposiphotos

У період пубертату важливим чинником появи акне є гормони. Причиною активності сальної залози є підвищення рівня чоловічих статевих гормонів, а саме – тестостерону і його похідних. Та це не означає, що акне виникає тільки у хлопців.

У дівчат в підлітковому віці формується менструальний цикл, а різні його фази можуть підвищувати кількість андрогенів. Також на рівень чоловічих гормонів впливає стрес, а саме – кортизол.

Додатково провокувати акне також здатні деякі харчові продукти, особливо з високим глікемічним індексом, як-от солодощі, фастфуд, швидкі вуглеводи та молочні продукти. Однак це лише індивідуальна схильність.

"Тригерами акне можуть бути також неправильний догляд або його відсутність. Наприклад, якщо підліток з жирною шкірою використовуватиме щільні засоби для сухої або неналежним чином змиватиме макіяж – це все здатне посилити висипання. Крім того, є різні механічні чинники, як-от постійне підпирання рукою певної ділянки шкіри.

Але не завжди ці тригери спрацьовують. Іноді це просто захворювання, і прибирання всіх перерахованих факторів не дасть ніякого результату", – розповідає Вікторія Миронюк.

Які існують форми акне?

Існують три клінічні форми акне:

комедональне – з утворенням закритих і відкритих комедонів;

папуло-постульозне – висипи у вигляді папул (червоних запалень під шкірою) і пустул (гнійні запалення на поверхні);

кістозне, або конглобатне – крім комедонів, папул і пустул, утворюються великі вузли та кісти, розташовані глибоко у шкірі.

Стадій в акне немає, є лише ступені – легкий, середній та важкий.

У підлітків переважає комедональне акне – коли на шкірі більше незапальних елементів висипу. До важких форм з утворенням вузлів більше схильні саме хлопці.

Через особливості сальних залоз акне на обличчі підлітків найчастіше локалізується у верхній частині – на лобі та щоках. У дорослих висипи зазвичай "спускаються" на нижню третину.

Також акне у підлітків може виникати на спині та грудях.

До важких форм акне більше схильні хлопці OKrasyuk/Getty Images

Як лікувати підліткове акне?

Методи лікування підліткового акне нічим не відрізняються від дорослого. Його призначенням займається лише лікар-дерматолог.

Лікування може бути топічним (місцевим нанесенням засобів на шкіру) та системним (таблетками).

До топічних засобів лікування належать:

кислоти – саліцилова та азелаїнова;

антисептики – бензоїл пероксид;

ретиноїди – адапален, третиноїн та трифаротен;

антибіотики – кліндаміцин (застосовуються лише короткочасно).

Також для лікування акне можуть призначати системні антибіотики тетрациклінового ряду та антиандрогени – для дівчат у разі гормональної причини висипань.

Важкі та середньо важкі форми акне лікують системними ретиноїдами – препаратами на основі ізотретиноїну. Їх призначають з 12 років. Це суворо рецептурні препарати, дози й терміни прийому яких розраховується для кожного пацієнта окремо.

Перед початком лікування системними ретиноїдами необхідно пройти клінічні огляди та лабораторні обстеження. Під час прийому треба періодично здавати низку аналізів, зокрема печінкові ферменти, холестерин та ліпіди крові.

Механічна чистка не лікує акне, однак її можуть призначати в деяких випадках у комплексі з лікувальними засобами. Те ж саме стосується хімічних пілінгів та апаратних процедур.

"Підлітковий період є дуже делікатним, адже під час нього відбувається формування особистості, впевненості, соціальних зв'язків. На це дуже впливає психологічний стан, який висипи на шкірі можуть сильно погіршувати. Тому батькам не потрібно ігнорувати проблему і вчасно звертатися до лікаря, щоб не допустити появу рубців та комплексів", – наголошує Вікторія Миронюк.

Висипання у підлітковому віці не завжди є ознакою захворювання, яке триватиме десятиліттями. Але схильність до них навіть після активної терапії в підлітковому віці може зберегтися.

Акне не коригується початком статевого життя, вагітністю, пологами, відмовою від певних продуктів або звичок. Тому якщо висипання з’являються – їх треба лікувати.