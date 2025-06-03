Дитяча бʼюті-рутина: з якого віку варто починати догляд за обличчям і чи безпечна косметика для дорослих

"Коли розпочинати догляд за дитячою шкірою обличчя?" – часте питання у батьків, особливо на фоні численних відео з TikTok про "пʼятиступеневу бʼюті рутину" 8-річок.

У підлітковому віці тема догляду постає особливо гостро, адже у цей період активуються сальні залози, які можуть викликати висипання. А ігнорування цієї проблеми може стати причиною комплексів і низької самооцінки.

"УП. Життя" поспілкувалася з дерматовенерологинею, кандидаткою медичних наук та співзасновницею спільноти українських лікарів sviy.doc Вікторією Миронюк та дізналася:

в якому віці варто починати догляд за шкірою та з яких етапів він має складатися;

чи шкодить дитячій шкірі декоративна косметика;

яким повинен бути догляд у підлітків;

та чи є висипання у перехідному віці хворобою.

Що треба знати про дитячу шкіру?

Тип шкіри – це генетично обумовлена особливість кожної людини, подібна до кольору очей або волосся. Він закладається в утробі матері разом з іншими органами та системами.

Тип шкіри визначається кількістю сальних залоз на квадратний сантиметр площі поверхні шкіри. Їх існує чотири:

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сухий – пор майже не видно, шкіра схильна до сухості, яка проявляються у вигляді лусок;

нормальний – пори невиражені, немає ані сухості, ані жирності;

комбінований – у Т-зоні (на лобі, між бровами, на носі та біля нього, на підборідді) є розширені пори та жирність, водночас на інших ділянках пори непомітні, а шкіра – нормальна або схильна до сухості;

жирний – розширені пори по всьому обличчі та виражена жирність.

Якщо малюк народжується із хронічним станом шкіри, як-от атопічний дерматит чи екзема, сухість у нього проявляється вже з перших місяців життя. У дітей без специфічних захворювань тип шкіри дає про себе знати у підлітковому періоді.

"Тип шкіри формується протягом молодшого і пубертатного віку, тобто з 8-9 років. Під час статевого дозрівання відбувається активація сальних та потових залоз, заселення шкіри мікробіотою. Внаслідок цього і проявляються особливості типу шкіри", – пояснює дерматологиня Вікторія Миронюк.

Пори на шкірі обличчя alicerubik/Depositphotos

Коли варто починати вводити базовий догляд за обличчям?

Базовий догляд за обличчям складається з очищення, зволоження і захисту від сонця.

За словами лікарки, обов’язкове очищення шкіри ввечері та нанесення сонцезахисту при виході на вулицю має бути з раннього віку.

"Це такі ж базові речі, як гігієна ротової порожнини, статевих органів, рук, ніг або тіла.

Перша за все – це м'які очищувальні засоби, щоб змивати бруд зі шкіри обличчя. Сонцезахист потрібний для профілактики сонячних опіків, які можуть виникати внаслідок надлишкового впливу ультрафіолету. Що стосується зволоження – воно має бути за необхідності. Якщо дитина страждає від сухості, яка може бути сезонною, варто додати зволожувальні засоби", – розповідає Вікторія Миронюк.

З 6 місяців варто використовувати очищувальні засоби для шкіри, коли дитина забруднила обличчя, наприклад, їжею чи фарбами, а також для змивання сонцезахисту. Вони мають бути без вираженої піни, віддушки та агресивних компонентів.

З 8-9 років можна вводити регулярний базовий догляд. Він має складатися з:

м’якого очищення: вранці – водою, ввечері – зі спеціальним засобом (гелем або пінкою);

зволоження – за появи сухості;

сонцезахисту: у весняно-літній період – обов'язково на всі відкриті ділянки тіла.

Твердість води не має значення при виборі догляду. Однак високий її рівень може зашкодити дітям із дуже сухою шкірою та вродженими станами, як-от атопічний дерматит. У такому випадку треба робити аналіз води й за потреби купити спеціальний фільтр.

Активи у догляді за дитячою шкірою використовувати тільки за наявності показів та призначення від лікаря.

"Активні інгредієнти доглядових або лікарських засобів, як-от кислоти, вітамін С або ретинол, покликані розв'язати певну проблему. Дітям зі здоровою шкірою – без висипань та дерматологічних захворювань – активи не потрібні", – каже лікарка.

Доглядові засоби не обовʼязково мають бути з дитячої лінійки. Однак варто слідкувати за складом, щоб у ньому не було непотрібних дитячій шкірі активів.

Очищення шкіри ввечері та нанесення сонцезахисту є обов'язковими етапами догляду з раннього віку triocean2011/Depositphotos

Як правильно дітям користуватися сонцезахисними засобами?

Вікторія Миронюк наголошує, що використовувати сонцезахисні засоби треба від народження до глибокої старості. Ультрафіолет – це канцероген, яким можна керувати.

"Ми всі знаємо про меланому – злоякісну пігментну пухлину шкіри. Проте існують й інші види раку шкіри, як-от базальноклітинна карцинома або плоскоклітинний рак шкіри. Вони зазвичай виникають у людей старшого віку, які мали надлишок ультрафіолету протягом життя – засмагали, отримували сонячні опіки. Наявність фотопошкоджень (опіків шкіри) у дитинстві значно підвищує ризики онкологічних захворювань шкіри з віком. Тому дитина з народження має бути під захистом від ультрафіолету", – наголошує дерматологиня.

Лікарка дає такі рекомендації щодо перебування дітей на вулиці:

до 6 місяців малюків категорично заборонено залишати під прямими сонячними променями;

з 6 місяців до 3 років варто захищати шкіру дітей одягом, головними уборами, сонцезахисними окулярами, а на відкриті ділянки шкіри наносити сонцезахисні засоби на фізичних фільтрах (з оксидом цинку або діоксидом титана);

після 3 років можна використовувати хімічні та комбіновані фільтри.

Сонцезахист має бути із SPF-фактором (показником захисту від ультрафіолетових променів) понад 30 та водостійким, щоб триматися на шкірі попри піт і себум. Формат засобу – спрей, крем, молочко – можна обирати за бажанням.

Сонцезахист наноситься за 30 хвилин до виходу на вулицю та потребує періодичного поновлення:

кожні 2 години перебування на відкритому сонці;

після купання в басейні або в морі;

після активного потовиділення;

після витирання рушником.

При нанесенні сонцезахисного засобу на обличчя, шию та вуха Вікторія Миронюк рекомендує користуватися "правилом чайної ложки".

"Чайна ложка – це приблизно 5 мл рідкого засобу. Ця кількість має повністю покривати площу шкіри, яка дорівнює приблизно 4-6 долоням дорослого. Для дитини до 12-13 років вистачить 2,5 мл SPF-засобу, для підлітків і дорослих ця кількість збільшується вдвічі (порівну на обличчя та шию з вухами)", – зауважує вона.

Сонцезахисні засоби варто використовувати з 6 місяців didesign/Depositphotos

Чи шкодить дитячій шкірі декоративна косметика?

Дерматологиня запевняє, що сучасна якісна декоративна косметика не шкодить дитячій шкірі. Однак купувати її треба в аптеках або у спеціалізованих косметичних магазинах, щоб уникнути алергічних реакцій та висипань.

"Якщо дитина наносить декоративну косметику для експерименту, на прогулянку, для відео чи просто в неї таке хобі – нічого страшного тут немає. Просто її треба правильно змивати.

Коли декоративна косметика служить засобом перекривання недоліків шкіри, тоді варто звернутися до лікаря, щоб розв'язати цю проблему та обговорили методи корекції", – розповідає Вікторія Миронюк.

Якщо макіяж нещільний та непрофесійний, для його змивання достатньо одного очищувального засобу.

Коли йдеться про професійний мейкап для дітей, які, наприклад, займаються танцями або співом, треба використовувати спеціальний засіб для демакіяжу, наприклад, міцелярну воду.

"Після цього обов'язково треба вмитися гелем або пінкою, а потім – зволожити шкіру. Під час глибокого очищення змивається гідроліпідна мантія, яку треба відновити.

Регулярно вмиватися подвійно (наприклад, міцелярною водою й очищувальним гелем) не потрібно. Це змиває природні шкірний себум і може порушити бар'єр шкіри", – пояснює лікарка.

Якісна декоративна косметика не шкодить дитячій шкірі, але її треба правильно змивати serezniy/Depositphotos

Дитяча декоративна та доглядова косметика – це маркетинг?

За словами Вікторії Миронюк, дитячі лінійки доглядової та декоративної косметики зазвичай містять менше віддушок, барвників та алергенів. Тому вони часто підходять різним типам шкіри.

Крім того, такі засоби не містять "дорослих" складників, як-от ретинол чи вітамін С, що працюють з віковими змінами шкіри.

"Дитячі лінійки спрямовані на заспокоєння, зволоження та захисти шкіри. Тому часто батьки схильні купувати засоби з написом "Для дітей від народження".

Але в сучасній космецевтиці немає чітких вікових обмежень. Один і той самий крем можна використовувати і в 10, і 20, і в 50 років. Тому що активні речовини та базовий догляд призначається з огляду на тип шкіри та проблему, яку треба вирішити", – зауважує лікарка.

Яким має бути догляд за підлітковою шкірою?

Підлітковий вік – це період статевого дозрівання. Під час нього відбувається гормональна перебудова організму та активуються сальні залози.

Базовий догляд за шкірою обличчя у цей період не відрізняється від дитячого та складається з очищення, зволоження та захисту від сонця. Однак для кожного типу шкіри є свої нюанси:

сухий та чутливий – м'яке очищення, якісний зволожувальний засіб та сонцезахист на фізичних фільтрах, щоб додатково не подразнювати шкіру;

нормальний – стандартні засоби з урахуванням особистих вподобань;

жирний – сильний очищувальний засіб, легкий зволожувальний крем та сонцезахист (за потреби – з ефектом матування).

Також варто враховувати хобі підлітка, адже деякі з них можуть впливати на вибір догляду:

для спортсменів – очищувальний засіб з антисептичною дією (наприклад, із бензоїл пероксидом), щоб профілактувати висипи, якісне зволоження та водостійкий SPF-засіб;

для танцюристів – додатковий засіб для демакіяжу (наприклад, міцелярна вода), гель або пінка для вмивання, якісне зволоження та сонцезахист (за потреби – з ефектом тонування).

Правила використання SPF-засобів для підлітків не відрізняються від загальних.

Дисклеймер: У випадку з бензоїл пероксидом йдеться про косметичні засоби з низькою його концентрацією, як-от гелі для вмивання, а не лікарські препарати, які має призначати лише дерматолог.

Базовий догляд за підлітковою шкірою обличчя складається з очищення, зволоження та захисту від сонця Syda_Productions/Depositphotos

Підліткові висипання: тимчасове явище чи хвороба?

Акне – це хронічне запальне захворювання шкіри, яке супроводжується вугровими висипами. Однак не завжди прищі на підлітковій шкірі є важкою хворобою, адже у цей період відбувається формування сальних залоз та змінюється мікробіота шкіри, внаслідок чого й можуть з’являтися запалення.

Вікторія Миронюк розповідає, що захворюванням не вважається, якщо на обличчі є до 5 висипів, які без проблем зникають самостійно.

У такому випадку до базового догляду можна додати найпростіші активи – засоби з кислотами (насамперед – саліциловою кислотою) або з бензоїл пероксидом (наприклад, під час очищення).

Дисклеймер: Йдеться саме про косметичні засоби з низькою концентрацією, а не лікарські, як-от спиртовий розчин саліцилової кислоти.

Всі інші активи мають призначатися тільки лікарем.

Якщо комедонів і запальних елементів більше ніж 5, вони швидко збільшуються, повільно проходять, а опісля з’являються застійні плями чи навіть рубці – це хвороба, яка потребує консультації дерматолога.

Альона Павлюк, "Українська правда. Життя"