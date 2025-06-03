Фізична активність у дитинстві знижує ризик психічних розладів у підлітковому віці – дослідження

Щоденна фізична активність у дитинстві допомагає знизити ризик психічних розладів у підлітковому віці.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в British Journal of Sports Medicine, пише Washington Post.

Учені проаналізували дані понад 16 000 дітей, народжених у Швеції між 1997 і 1999 роками. Родини цих дітей фіксували рівень фізичної активності у віці 5, 8 та 11 років.

Згідно з результатами, регулярна фізична активність – навіть звичайні активні ігри чи спорт – може суттєво знизити ризик тривожності та депресії в підлітковому віці.

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Зокрема у хлопців, які багато рухались у 5 і 11 років, ризик тривожних розладів був майже на 40% нижчим. У тих, хто активно проводив час у 5 і 8 років, було помітно менше симптомів депресії.

Для дівчат позитивний вплив активності став помітним у 11 років: участь в організованих спортивних гуртках або секціях знижувала ризик психічних розладів на 12%, а для хлопців – аж на 23%.

Однак дослідники відзначили тривожну тенденцію: між 5 і 11 роками діти стали менше рухатися – з понад 4 годин щоденної активності на день рівень знизився до 2,5 годин.

Науковці підкреслюють, що вік від 10 до 12 років може бути критичним періодом для формування психологічної стійкості. Фізична активність та участь в організованих спортивних заходах можуть мати захисний ефект і знижувати ризик розвитку психічних розладів у майбутньому.