Вчені вперше довели, що фізична активність допомагає хворим на рак жити довше

Фізична активність може зменшити ризики смерті та рецидиву хвороби серед пацієнтів із раком товстої кишки.

Про це йдеться в першому у своєму роді дослідженні, яке опублікували в New England Journal of Medicine, пише The New Times.

Раніше науковці припускали, що спорт може покращувати показники виживання пацієнтів з раком, однак досі не було однозначних доказів на підтвердження цієї ідеї.

"Тепер у нас є остаточні докази того, що фізичні вправи – це не просто втручання для якості життя та фізичної форми. Воно покращує виживання та має бути стандартом лікування", – сказав провідний автор роботи Крістофер Бут.

У дослідженні взяли участь 900 пацієнтів із раком товстої кишки III стадії або II стадії з високим ризиком, яких лікували хірургічним втручанням та хіміотерапією. Випадковим чином їх розділили на контрольну групу та когорту, яка займалася спортом.

Першій частині учасників надавали навчальні матеріали, які пропагують фізичну активність та здорове харчування. Натомість решта протягом трьох років отримувала підтримку від консультанта з фізичної активності, який допомагав почати та продовжувати виконувати вправи.

Пацієнти могли обирати між видами фізичної активності – їздою на велосипеді, плаванням, каякінгу чи швидкою ходьбою.

Вчені виявили, що 80% учасників другої групи не мали рецидиву хвороби через п’ять років, що на 14% більше, ніж у контрольній.

Крім того, учасники, які займалися спортом, мали на 37% нижчий ризик смерті, ніж інші залучені хворі. Через вісім років фізичні вправи допомогли запобігти одній смерті на 14 людей із тих, хто займався спортом.

Автори роботи зауважили, що знижувалася смертність саме від раку товстої кишки, а не інших причин, як-от серцево-судинних захворювань.

"Це справді чудова новина, особливо в час, коли серед молоді зростає рівень захворюваності на рак товстої кишки", – сказала професорка Гарвардського університету Мішель Голмс, яка не брала участі в дослідженні.

Достеменно невідомо, як саме фізичні вправи допомагають уникнути рецидивів раку. Хоча учасники обох груб за час дослідження втратили вагу, цей фактор не вважають основним.

Раніше науковці з’ясували, що спорт покращує чутливість до інсуліну та зменшує запалення. Автори роботи зібрали зразки крові учасників, аби дізнатися більше про те, чи можуть ці фактори бути вирішальними для покращення показників виживання.

Нагадаємо, дослідники виявили, що за останні десятиліття серед молодих людей збільшилися ризики захворіти на рак.