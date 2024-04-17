Чхаєте від цвітіння? Лікарі пояснили, як боротися з пилковою алергією і чи можна її вилікувати

У сезон цвітіння у дітей і дорослих проявляється пилкова алергія

В Україні вже зацвіли берези, бузок, кульбаба та інші рослини, тож багато дорослих та дітей скаржаться на чхання, свербіж носа, затяжні риніти тощо.

Такі симптоми можуть свідчити про алергію на пилок (поліноз).

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" пояснили, як розпізнати пилкову алергію і боротися з нею.

Коли виникає алергія на пилок

Пилкування в Україні має три хвилі: в березні починають пилкувати дерева (основний алерген – береза), у кінці травня долучаються лугові трави, а в середині липня – бурʼяни (амброзія, полин).

Також в сезон пилкування суттєвим алергеном є пліснява. Щоб зрозуміти, які алергени зараз у повітрі, можна переглядати алергопрогноз.

"Цікавий факт: кульбабка і бузок зазвичай викликають алергічні реакції тільки, якщо безпосередньо засунути носика в квітку, оскільки пилок важкий і практично не літає у високих концентраціях в повітрі", – кажуть медики "Охматдиту".

Симптоми

Про алергію на пилок можуть свідчити такі ознаки:

нежить;

закладеність носа;

чхання;

набряклість або припухлість навколо очей;

почервоніння очей, свербіж, сльозотеча;

свербіж у горлі, очах або носі;

кашель, задишка або біль у горлі;

алергічна астма (коли пилок викликає загострення астми ).

втрата нюху або смаку.

Щоб встановити, на які саме рослини у вас виникає алергія, зверніться до лікаря-алерголога.

Більшість людей відчувають симптоми від вдихання пилку, коли він циркулює в повітрі. Але деякі люди мають реакцію від дотику до нього або від потрапляння пилку в очі.

"Деякі пацієнти з пилковою алергією страждають на оральний алергічний синдром (свербіж і легкий набряк слизової губ, язика, ротової порожнини, горла) при вживанні деяких продуктів, які за своєю молекулярною структурою схожі на проблемний пилок.

Наприклад, при алергії на березу дуже часто виникає реакція на моркву, яблуко, полуницю. Але на ці продукти після термічної обробки реакції немає", – кажуть медики.

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Як допомогти дитині з алергією?

✅ Після приходу з вулиці варто одразу перевдягтись, вмитись, промити ніс ізотонічними сольовими розчинами.

✅ На волоссі накопичується багато пилку, тому краще надягати панамки, кепки або частіше мити голову.

✅ Щоб захистити очі, можна носити сонцезахисні або звичайні окуляри. У найважчі дні – надягати маску.

✅ За можливості краще користуватись кондиціонерами у квартирі та машині, або хоча б зачиняти вікна на ніч, робити вологе прибирання підвіконь.

❌ Не варто сушити прання на вулиці та відкритих балконах.

✅ Зрештою, обов’язково зверніться до медиків, щоб отримати безпечне і доказове лікування.

Медикаментозна терапія включає сучасні антигістамінні препарати другого покоління, барʼєрні спреї, місцеві стероїдні препарати.

Чи можна вилікувати алергію?

Так. Алергію можна подолати за допомогою алергенспецифічної імунотерапії (АСІТ).

"Для цього потрібно провести алергообстеження, визначити значимий алерген та після сезону пилкування почати його введення дрібними дозами у спеціальній концентрації. Таким чином організм звикне до алергену і перестане на нього реагувати", – пояснили в "Охматдиті".

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як відрізнити алергію від псевдоалергії або непереносимості, чому виникає пилкова та харчова алергії, і як з ними боротися.