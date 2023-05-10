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Тест

Звичні та екзотичні. Як добре ви знаєте весняні квіти? ТЕСТ

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10 травня 2023

Напевно, усі ми часом зупиняємося перед деревом, кущем чи квіткою і думаємо: "що це таке?".

Навесні розквітає бузок, каштани, проліски – але нас оточують багато незвичних і навіть екзотичних рослин, які ми обділяємо увагою.

Як добре ви знаєте квітки, дерева та кущі, які можуть зустрітися вам у лісі, на клумбі чи в ботанічному саду? 

Перевірте себе у новому тесті від "Української правди. Життя". Підготувати його нам допомогли співробітники київського Сирецького дендропарку, де можна побачити деякі зі згаданих рослин.  

Ви здивуєтеся, скільки краси росте навколо!

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Цю чарівну квітку можна побачити у дворах, біля шкіл та в ботанічних садах. У народі її називають “жовтоцвіт”, та чи знаєте ви її наукову назву?

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Усі ми бачили київські каштани. Та чи знаєте ви справжню назву каштана, який став символом у столиці, і який ми звикли бачити на вулицях?

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Ця квітка “знімалася” в серіалі “Відчайдушні домогосподарки”, а в одному з японських аніме – використовувалася для боротьби з демонами. За кольором нагадує бузок. Що це?

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Помилуйтеся дивовижною квіткою на фото. Що це таке?

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Якщо ви перебуваєте у західних областях – можна прогулятися весняним лісом. Там ви досі можете побачити таку красуню з двоколірними квітками. Що це за рослина?

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За незвичайну форму квітів, що нагадують голову дивовижної птахи, цю рослину називають "райською пташкою". Що це за рослина?

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Які з цих чарівних квітів розцвітають навесні?

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Що це за рослина з пурпурово-фіолетовими квітами, яку можна побачити у Сирецькому дендропарку?

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Як звати східну красуню, що зацвітає у квітні-травні, і не скидає пухкі квітки аж до серпня?

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Як називається ця весняна квітка, занесена до Червоної книги України?

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Ця рослина – сестра барбарису, яка дає їстівні плоди, що нагадують виноград і використовуються як барвник для вин. Як вона називається?

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Цю рослину прозвали “японською айвою”, а її плоди використовують для приготування солодощів. Яка ботанічна назва у куща?

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Як називається рослина, заради якої кияни та гості міста щороку з’їжджаються у ботсад Фоміна?

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Ця рослина набула популярності через своє яскраве та незвичайне цвітіння. В Україні дерево можна зустріти на Закарпатті, Львівщині, Києві та на Чорноморському узбережжі. Що це таке?

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