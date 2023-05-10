Звичні та екзотичні. Як добре ви знаєте весняні квіти? ТЕСТ

Напевно, усі ми часом зупиняємося перед деревом, кущем чи квіткою і думаємо: "що це таке?".
Навесні розквітає бузок, каштани, проліски – але нас оточують багато незвичних і навіть екзотичних рослин, які ми обділяємо увагою.
Як добре ви знаєте квітки, дерева та кущі, які можуть зустрітися вам у лісі, на клумбі чи в ботанічному саду?
Перевірте себе у новому тесті від "Української правди. Життя". Підготувати його нам допомогли співробітники київського Сирецького дендропарку, де можна побачити деякі зі згаданих рослин.
Ви здивуєтеся, скільки краси росте навколо!
Цю чарівну квітку можна побачити у дворах, біля шкіл та в ботанічних садах. У народі її називають “жовтоцвіт”, та чи знаєте ви її наукову назву?
Усі ми бачили київські каштани. Та чи знаєте ви справжню назву каштана, який став символом у столиці, і який ми звикли бачити на вулицях?
Ця квітка “знімалася” в серіалі “Відчайдушні домогосподарки”, а в одному з японських аніме – використовувалася для боротьби з демонами. За кольором нагадує бузок. Що це?
Помилуйтеся дивовижною квіткою на фото. Що це таке?
Якщо ви перебуваєте у західних областях – можна прогулятися весняним лісом. Там ви досі можете побачити таку красуню з двоколірними квітками. Що це за рослина?
За незвичайну форму квітів, що нагадують голову дивовижної птахи, цю рослину називають "райською пташкою". Що це за рослина?
Які з цих чарівних квітів розцвітають навесні?
Що це за рослина з пурпурово-фіолетовими квітами, яку можна побачити у Сирецькому дендропарку?
Як називається ця весняна квітка, занесена до Червоної книги України?
Цю рослину прозвали “японською айвою”, а її плоди використовують для приготування солодощів. Яка ботанічна назва у куща?
Ця рослина набула популярності через своє яскраве та незвичайне цвітіння. В Україні дерево можна зустріти на Закарпатті, Львівщині, Києві та на Чорноморському узбережжі. Що це таке?