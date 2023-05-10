Звичні та екзотичні. Як добре ви знаєте весняні квіти? ТЕСТ

Напевно, усі ми часом зупиняємося перед деревом, кущем чи квіткою і думаємо: "що це таке?".

Навесні розквітає бузок, каштани, проліски – але нас оточують багато незвичних і навіть екзотичних рослин, які ми обділяємо увагою.

Як добре ви знаєте квітки, дерева та кущі, які можуть зустрітися вам у лісі, на клумбі чи в ботанічному саду?

Перевірте себе у новому тесті від "Української правди. Життя". Підготувати його нам допомогли співробітники київського Сирецького дендропарку, де можна побачити деякі зі згаданих рослин.

Ви здивуєтеся, скільки краси росте навколо!