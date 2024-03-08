Маркетинг алкогольної продукції дедалі більше націлений на жінок – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що алкогольна політика різних країн потребує "більшої уваги до гендерних питань".

Організація закликала уряди враховувати гендерні аспекти при розробці своєї алкогольної політики, адже маркетингові стратегії виробників дедалі частіше спрямовані на жінок, повідомляє Reuters.

Світ уже активніше бореться з впливом на здоров'я населення сигарет. Але ВООЗ бʼє на сполох через небезпеку, пов'язану з алкоголем.

У Женеві заявили про "переконливі докази" того, що чоловіки, жінки та інші меншини по-різному страждають від шкоди, пов'язаної з алкоголем, а індустрія пристосовує свій маркетинг до різних груп.

"Попри це, політика контролю над алкоголем залишається значною мірою гендерно сліпою", – йдеться в повідомленні.

Дослідження виявили, що індустрія все більше орієнтується на жінок – починаючи від упакування і до реклами, в якій використовують теми фемінізму або жіночої дружби.

Наприклад, на жінок в Африці та Індії орієнтована реклама підсолоджених напоїв, які начебто "уособлюють свободу та розширення прав і можливостей".

Чоловіки також стають мішенню маркетологів, коли реклама грає на традиційних уявленнях про маскулінність.

У ВООЗ кажуть, що чоловіки піддаються більшому ризику зловживання алкоголем, розвитку залежності, агресивної або ризикованої поведінки. Але жінки зазнають більшої шкоди навіть при меншій кількості споживання алкоголю.

Розлади, пов'язані з вживанням алкоголю, прогресують у жінок швидше. Також жінки більше зазнають "вторинної шкоди", коли алкоголь вживають їхні партнери, члени сім'ї або інші люди.

Нагадаємо, у 2021 році соціологічна група "Рейтинг" виявила, що українські чоловіки в будь-якому віці споживають алкоголь частіше, ніж жінки. Також молодь частіше вживає алкоголь.

Найпопулярнішими алкогольними напоями серед опитаних, які вживають алкоголь, виявилося вино (36%) і пиво (29%). Пиво більше споживають молоді чоловіки, горілку – чоловіки старшого віку. Серед жінок споживання пива також найвище серед молоді.

Натомість споживання міцних напоїв (горілки, коньяку), як і домашніх вин, більше серед середньої і старшої вікової категорії. Цікаво, що серед старших коньяк споживають однаковою як чоловіки, так і жінки.