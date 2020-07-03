ПОДКАСТ: Алкоголь, його вплив на наш мозок, небезпека та залежність у жінок і чоловіків. Тему пояснює нейрофізіолог

"Карантин завершиться, а звичка пити в обід – ні".

Цей жарт був дуже популярним у соціальних мережах ще на початку карантину.

Певно, бо містив неабияку частку правди.

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Ми дійсно стали частіше випивати на карантині. Згідно з даними видання Bloomberg, продажі пива та вина збільшились на 32% та 47% відповідно.

Ми п'ємо, щоб зменшити стрес та тривожність.

Але чим це нам загрожує?

Чи дійсно алкоголь знижує стрес та розслабляє?

Яким насправді є вплив алкоголю на організм людини?

Чому деякі після нього танцюють на столі та чи можна швидше позбутися сп'яніння?

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В рамках нового випуску подкасту "Температура – нормальна" на ці та багато інших питань відповідає кандидат біологічних наук, нейрофізіолог Віктор Комаренко.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить щоп’ятниці. Підписуйтесь у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS.

Наводимо стислий конспект бесіди.

Алкоголь та стрес

Алкоголь дійсно має репутацію заспокійливого.

Одне дослідження працівників медичної сфери розповідало про медиків, які перебували в умовах жорсткого карантину під час спалахів атипової пневмонії та лихоманки "Ебола".

На тлі високої тривожності та браку нормальних соціальних зв'язків протягом 7-10 днів у людей можуть формуватися психічні розлади.

Алкоголь в тих випадках дійсно "рятував" тим, що знімав зайву тривожність, але звичка у цих медиків вживати високі його дози залишалась впродовж кількох років.

Седативний (заспокійливий) ефект – це одна з основних дій алкоголю на наш організм.

Чому це відбувається? Причин кілька.

Перша причина. Етанол, який містить алкоголь, передусім активує гальмівну систему мозку. Її нейрони в стовбурі мозку виділяють гамма-аміномасляну кислоту (ГАМК), яка є одним з найпотужніших гальмівних нейространсмітерів.

Також у стовбурі розміщена дуже цікава функціональна структура, яка складається з величезної маси нейронів і називається вона ретикулярна формація. Її задача бути постійно активною, ділитися своєю активністю з іншими структурами мозку та тримати нас в стані бадьорості.

Ретикулярна формація забезпечує різні стани нашої активності: сонливість, бадьорість, перезбудження.

І от коли в зоні ретикулярної формації активується гальмівна система – тонус мозку різко падає.

Зловживати алкоголем небезпечно.

Фото olgasweet/Depositphotos

Друга причина – пригнічується глутаматна система мозку, а глутамат забезпечує передачу імпульсів в мозку.



Третя причина. Алкоголь стимулює в мозку збільшення виділення ще одного яскравого продукту нашого обміну речовин – аденозину (продукту дихання), який у свою чергу пригнічує активність нейронів. Саме від цього після пари келихів вина ми почуваємо себе сонливими.

Але знаєте в чому "краса" алкоголю?

Ми вживаємо його в різних психоемоційних станах, тобто й ефект маємо різний. Але передусім хочемо отримати задоволення.

Як різний алкоголь впливає на наш мозок

Те, який алкоголь як на нас впливає залежить від низки факторів, починаючи від культурного рівня та освіти, й завершуючи асоціаціями людини з конкретним алкогольним напоєм.

Також важливу роль грає те, як швидко алкоголь всмоктується в організм.

Якщо ми будемо вживати некритичну кількість алкоголю, нехай це буде вино або напої, в яких кількість алкоголю не перевищує 20 об'ємних відсотків, то максимальна концентрація алкоголю в крові може реєструватися, за деякими даними, протягом 30 хвилин.

У випадку зі слабоалкогольними напоями всмоктування алкоголю починається вже в ротовій порожнині, він швидко потрапляє в кров та починає свою "чарівну" дію.

Інша справа, коли ми вживаємо велику кількість алкоголю. В таких випадках його максимальна концентрація реєструватиметься впродовж перших двох годин вживання.

Які алкогольні напої викликають максимально швидкий ефект сп'яніння та відчуття ейфорії, свободи й творчості?

Перше, це солодкі напої. Цукор дозволяє алкоголю швидше всмоктуватись.

Друге, чим тепліший напій – тим швидше він всмоктується.

Поділюсь цікавим фактом з досвіду студентського життя про те, як вуглеводи дозволяють ефективно транспортувати алкоголь з шлунково-кишкового тракту (ШКТ).

Коли студенти були бідні, а хотілось легкодоступної ейфорії, то хліб змочували в невелику кількість горілки. Порції такої "страви" вистачало для доволі великої компанії. Тобто брали не кількістю, а якістю.

Третє: алкоголь краще всмоктується, коли вживати його маленькими ковтками – тоді він швидше потрапляє в кров.

Четверте: не забуваємо про газики!

Вуглекислий газ теж пришвидшує транспортування алкоголю через стінки ШКТ в кров, тому будь-які газовані напої мають швидкий ефект сп'яніння.

Коли ми п'ємо просто біле чи червоне вино, то треба більше часу, щоб алкоголь потрапив в кров, відповідно для сп'яніння потрібна вища концентрація алкоголю.

А вища концентрація алкоголю може провокувати вже якісь негативні емоційні ефекти як сум чи депресивність.

"Я стільки не вип'ю" – більше, ніж жарт

Вже було зазначено, що перш за все ми вживаємо алкоголь для того, що отримати задоволення.

Але біологи та фізіологи давно намагаються пояснити, чому це взагалі в раціоні людей.

Раніше ми споживали багато рослинної їжі, фрукти бродили і це називають однією з причин, чому в нас взагалі є в організмі система метаболізму алкоголю.

І от споживання гнилих фруктів настільки сподобалось нашим предкам, що вони вигадали технологію приготування напоїв на основі цих продуктів.

Алкоголь дійсно має репутацію заспокійливого.

Фото focuspocusltd/Depositphotos

Також є поведінкові причини, чому ми вживаємо алкоголь вже протягом тисяч років свого існування.

Перш за все це пошук сексуального партнера.

Коли ми його обираємо, то дуже чутливі до такої ознаки, оцінки один одного, як симетрія обличчя.

Дослідженнями підтверджено, що коли ми вживаємо алкоголь і в нас загальмовується лобна кора, ми перестаємо сприймати асиметрію. Нам подобаються всі.

А тепер про небезпеку вживання алкоголю

Звичайно, зловживати алкоголем небезпечно.

Попри те, що в нас є добре розвинені, в порівнянні з тваринами, ферментативні системи, які допомагають засвоювати алкоголь, надмірне його вживання призводить до дуже неприємних наслідків.

Наприклад, є такий фермент, який перетравлює алкоголь, алкогольдегідрогиназа.

Якщо його потужностей не вистачає, щоб метаболізувати спирт, то йому на допомогу приходять інші ферменти, які залучені в процеси внутрішньоклітинного дихання.

Вони дійсно допомагають, але при цьому утворюється дуже багато побічних продуктів, які клітини не завжди встигають нейтралізувати.

Коли вони накопичуються, то спричиняють надмірні процеси окислення всіх речовин, які є в клітині, й вона гине.

А ще наш мозок не може існувати без належного кровообігу та адекватного постачання кисню. Він не вміє його накопичувати та зберігати.

Теж саме з поживними речовинами. Мозок лише споживає те, що до нього транспортує кров.

Етанол, який міститься в алкоголі, впливає на величезну кількість клітин та тканин.

На міокард – саме тому у людей, що зловживають алкоголем підвищуються ризики інфарктів.

На судини – вони не можуть в достатній кількості транспортувати кисень до мозку, тому ми отримуємо вищі ризики інсультів, деменції тощо.

Можливо, ви чи ваші знайомі мали такий досвід: після гарного застілля ви не дуже добре пам'ятаєте, що з вами було.

Така амнезія є одним прикладом того, як алкоголь порушує функціональні зв'язки між різними центрами мозку і ми не можемо пригадати події, які відбулись буквально кілька годин тому.

Алкогольна залежність

Тут передусім ми говоримо про активацію тих нейромедіаторів та структур мозку, які пов'язані з системою винагороди.

Наш мозок не каже нам: "Хочу цукерку". Він просто підкріплює ту поведінку, яка з точки зору виживання істоти буде ефективною.

Наприклад, ми знайшли якусь ягоду, з’їли її. Це смачно, це солодко.

Солодко = енергія. Така поведінка, з біологічної точки зору, є корисною і тому її потрібно винагородити. Як наслідок активується центр задоволення, виділяється дофамін.

Мозок ніби каже нам: "Будь ласка, повтори це, бо це ефективно для твого виживання, і тоді я буду знову виділяти дофамін, а ти знову переживатимеш ейфорію".

Алкоголь – це зовнішній стимулятор центру задоволення, коли ми не докладаючи зусиль отримуємо цю ейфорію, щастя та гарний настрій. Тому багато людей хоче повторити цей стан.

Заходить нам певна кількість алкоголю чи ні підказують наші ферментні системи.

Пам'ятаєте, я говорив про алькогольдегідрогеназу?

Так от цей фермент буває 2 підтипів – швидкої та повільної дії.

Якщо алкоголь потрапив до організму людини у якої цей фермент повільний, то алкоголь триваліший час чинить свій наркотичний ефект.

Поступово він метаболізується, формуючи такий продукт як ацетальдегід.

Чим більше його накопичується – тим гірше нам стає. У нас болить голова, порушується кровообіг і ми червоніємо, нас нудить.

Це те, що ми відчуваємо, коли трохи перебрали.

І це лише половина історії!

Друга половина – це фермент, який приходить до нас, щоб прибрати ацетальдегід.

Він називається альдегіддегідрогеназа і його задача прибрати цей продукт розпаду спирту та перетворити його на оцтову кислоту, яка легко метаболізується нашим організмом.

Отож, якщо один фермент повільний, то наркотична дія алкоголю триває довше, людині це подобається і їй хочеться повторити.

При цьому інший фермент швидко прибирає цей токсичний метаболіт і виходить, що людина швидко п'яніє, але не почуває себе погано.

Люди з такою ферментною системою схильні до алкоголізму.

Людині це подобається і їй хочеться повторити.

Фото Nomadsoul1/Depositphotos

І навпаки – люди, у яких швидка дія ферменту алькогольдегидрагінази, п'ють, а алкоголь на них майже не діє, зате їм потім погано.

Іноді через особливості ферментної системи люди взагалі не схильні вживати алкоголь. Такими є люди зі Східної Азії – китайці, японці, їм від алкоголю зле.

У європейців все навпаки.

До речі, чим людина молодше, чим менше у неї досвіду вживання алкоголю, тим потужніше працюють її ферментні системи, тим швидше вони нейтралізують алкоголь.

Але з кожним наступним досвідом, з кожним нашим святом, наші ферментні системи "зношуються" і тим сильнішою буде дія алкоголю на нас.

Також на наше ставлення до алкоголю та на нашу поведінку впливає рівень освіти та культури.

Подивіться, як в освічених людей змінюється ставлення до алкоголю – від бажання швидкої ейфорії на вечірках – до бажання повільно смакувати дорогий напій.

Отож культура та освіта – важливі фактори такої соціальної проблеми як пияцтво.

Чи лікується алкоголізм

Не знаю всіх секретів наркологів, але є мінімум дві ефективні стратегії.

Перша – перетерпіти ломку. Це важко, але поступово організм буде відновлювати адекватні метаболічні процеси, які були порушені постійним вливанням алкоголю.

Друга – медикаментозне пригнічення ферментів, які метаболізують альдегіду. Існують спеціальні ліки – інгібітори альдегіддегідрагінази.

Людина п'є таблетки, а коли вживає алкоголь, алкогольдегідрогеназа перетворює його в альдегід, а його вже ніщо швидко не нейтралізує.

Як наслідок виникають такі потужні неприємні відчуття від алкоголю, що людина добровільно відмовляється від його споживання.

А жіночий алкоголізм існує і він дійсно не лікується?

І жінки, і чоловіки в рівній мірі можуть розвинути алкогольну залежність.

Але в чому різниця між статями?

Алкогольдегідрогеназа локалізується в різних місцях нашого організму.

Передусім – це клітини печінки.

Ще велика кількість цього ферменту виділяється стінками шлунку. Але у жінок цей процес відбувається гірше.

Тобто у чоловіків вже в шлунку алкоголь частково нейтралізується , а у жінок – ні.

Відповідно у жінок більша кількість алкоголю потрапляє в кров і вони швидше п'яніють.

Чи можна швидко позбутись сп'яніння?

Коротка відповідь – ні.

Почуватися краще допоможе вода, сон та час.

При цьому не варто пити каву – це міф, що вона допомагає.

Ну і не забувайте, що безпечної дози алкоголю не існує. Вона просто не визначена.

Заспокоїти тривожність може медитація та бесіда з другом.

Подарувати відчуття ейфорії – заняття спортом.

Для того, щоб подолати психологічні проблеми є психотерапевт.

Не втоплюйте проблеми в алкоголі. Це лише все ускладнить.

Наталія Бушковська, УП.Життя

Титульна світлина boule1301/Depositphotos

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