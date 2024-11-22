У США вперше у світі провели подвійну трансплантацію легень за допомогою робота

У США провели першу у світі роботизовану подвійну трансплантацію легень.

Пацієнткою стала 57-річна жінка із хронічним захворюванням, повідомляє Medical Xpress.

Шеріл Меркар – волонтерка-парамедикиня пожежної служби. Вона успадкувала генетичний ризик захворювання легень.

До хвороби жінка вела активний спосіб життя – була інструкторкою з підводного плавання, здобула чорний пояс з карате, викладала бойові мистецтва.

У 43 роки Меркар поставили діагноз хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – це невиліковна хвороба, для якої характерне порушення руху повітряного потоку з легень, яке ускладнює дихання.

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У 2022 році жінка заразилася COVID-19, що погіршило перебіг ХОЗЛ.

Роботизовану подвійну трансплантацію легень Меркар провели наприкінці жовтня у клініці NYU Langone Health в Нью-Йорку. Лише за місяць до цього там зробили першу таку пересадку однієї легені.

Лікарка Стефані Чанг та її команда використали робота Da Vinci Xi. Під час операції медики зробили невеликі розрізи між ребрами, а потім за допомогою робота видалили й замінили пошкоджені легені.

Втручання виконали лише через чотири дні після того, як Шеріл Меркар після місяців ретельного обстеження внесли до списку на трансплантацію.

"Ця інновація є переломним моментом у хірургії трансплантації легень у всьому світі й початком нової ери в лікуванні пацієнтів.

Використовуючи роботизовані системи, ми прагнемо зменшити вплив цієї серйозної операції на людей, обмежити їхній післяопераційний біль і забезпечити найкращий результат із можливих", – зазначила Стефані Чанг.

Нагадаємо, у США робот вперше у світі самостійно провів стоматологічну процедуру, яка тривала у 8 разів менше за звичайну.