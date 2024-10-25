"Це змінює правила гри": у Шотландії пухлини мозку видаляють інноваційним методом – через брову

У Шотландії розробили інноваційний метод видалення пухлини головного мозку – його здійснюють через брову. Таким чином хірургу вдалося дістати новоутворення розміром з тенісний м’яч.

Після втручання у пацієнтки залишилися лише невеликий шрам і синець під оком, повідомляють BBC та Sky News.

Зазвичай операція для пацієнтів з пухлинами у передній частині головного мозку супроводжується видаленням частини черепа. Це називається краніотомією.

Нейрохірург-консультант Анастасіос Гіамуріадіс вдосконалив наявну техніку й почав видаляти новоутворення через брову.

"Раніше нам потрібно було робити краніотомію, щоб отримати повний доступ до мозку. Це займало дуже багато часу. Лише на те, щоб дістатися до пухлини, йшло до трьох годин. Загалом такий підхід займав від 8 до 10 годин", – розповів Гіамуріадіс.

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Операція за його методикою триває значно менше (близько трьох годин), спричиняє менше ускладнень і рубців. Після такого втручання пацієнти можуть залишити лікарню вже за добу, ще через декілька днів – повернутися до роботи.

75-річна Дорін Адамс випробувала техніку Гіамуріадіса на собі. Раніше жінці вже робили краніотомію для видалення пухлини, але минулого року їй зробили операцію через брову. Її новоутворенням було розміром з тенісний м’яч.

"Відновлення після краніотомії було важким. Я підхопила сепсис і кілька тижнів прохворіла, відновлення зайняло багато часу. На жаль, ця операція не розв'язала мою проблему.

Для мене різниця між двома втручанням – як день і ніч. Моє одужання було набагато швидшим. Мене виписали з лікарні через два дні, і я майже одразу повернувся до свого звичайного життя", – зазначила Адамс.

Знімок Дорін Адамс до та після операції NHS Grampian

Після операції у неї залишилися невеликий шрам і синець під оком.

"Традиційно у людей залишаються рубці по всьому лобі, ми ж уникаємо цього за допомогою нового методу", – заявив Гіамуріадіс.

За його словами, нова техніка "змінює правила гри".

Наразі Гіамуріадіс разом із командою провів такі операції 48 пацієнтам.

Нагадаємо, австралійський лікар з агресивним раком мозку випробував власне новаторське лікування – за рік рецидиву не сталося.