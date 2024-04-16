Антибіотики не ефективні при більшості інфекцій нижніх дихальних шляхів – дослідження

Застосування антибіотиків при бактеріальних інфекціях нижніх дихальних шляхів не зменшує інтенсивність або тривалість кашлю.

Такого висновку дійшли вчені Медичного центру Джорджтаунського університет. Їхнє дослідження опубліковане в Journal of General Internal Medicine, пише Medical Xpress.

У ході роботи вони вивчали дані людей, які звернулися за лікуванням у заклади первинної чи невідкладної медичної допомоги.

"Інфекції верхніх дихальних шляхів зазвичай включають застуду, біль у горлі, інфекції носових пазух і вух. І способи визначити, чи слід у таких випадках застосовувати антибіотики, добре встановлені", – зазначає провідний автор дослідження Ден Меренштейн, доктор медичних наук, професор сімейної медицини в Джорджтауні.

За його словами, інфекції нижніх дихальних шляхів потенційно можуть бути більш небезпечними: у 3-5% пацієнтів вони спричиняють пневмонію.

"Але під час першого візиту не всім хворим із підозрою на бактеріальну інфекцію лікарі мають змогу зробити рентген, тому досі нерідко призначають їм антибіотики", – стверджує вчений.

Аналіз дослідників показав, що 29% людей, які отримали антибіотик під час першого візиту до лікаря, не відзначили жодного впливу на тривалість або загальну інтенсивність кашлю, порівняно з тими, хто не вживав антибіотик.

"Лікарі, ймовірно, переоцінюють відсоток інфекцій нижніх шляхів, які є бактеріальними; вони також, ймовірно, переоцінюють свою здатність відрізняти вірусні інфекції від бактеріальних", – каже Марк Х. Ебелл, доктор медичних наук, автор дослідження та професор громадського здоров'я в Університеті Джорджії.

Щоб визначити наявність фактичної бактеріальної чи вірусної інфекції, окрім кашлю, дослідники підтвердили наявність патогенів за допомогою передових лабораторних тестів.

У тих, в кого бактеріальна інфекція була підтверджена, тривалість нездужання була такою ж, як у тих, хто приймав антибіотик, – близько 17 днів.

Вчені застерігають: надмірне використання антибіотиків може призвести до запаморочення, нудоти, діареї, висипу тощо. Ще одним серйозним занепокоєнням надмірного використання антибіотиків є резистентність.

Раніше у МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики.