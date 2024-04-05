Нескінченний цикл: учені виявили новий механізм пошкодження дихальних шляхів при астмі

Вчені у Великій Британії виявили раніше невідому шкоду організму від астми

Дослідження британських учених показало раніше невідому шкоду організму від астми.

Про це інформують BBC та Medical Xpress із посиланням на науковий журнал Science.

Астма – запальне захворювання, яке діагностують за наявністю механічного стиснення дрібних дихальних шляхів. Воно спричиняє кашель, хрипи, задишки та відчуття стиснення в грудях.

У ході свого дослідження вчені спостерігали за зразками тканин мишей і людей. Вони виявили, що скупчення клітин під час нападу астми провокує додаткове запалення, секрецію слизу і, як наслідок, пошкодження дихальних шляхів. Шкода полягає у виникненні тривалих ран, інфекцій, що спричиняють ще більше нападів.

Щоб виявити побічні ефекти дослідники спостерігали за зразками тканин мишей і людей. Depositphotos/photomim

Науковці встановили, що використання звичного екстреного засобу допомоги – альбутеролу (поширений у формі порошкового інгалятора) – хоч і допомагає розслабити дихальні шляхи, але не позбавляє від додаткового пошкодження.

Вони припускають, що блокування нового механізму пошкодження може запобігти циклу хвороби.

“Якщо ми зможемо заблокувати пошкодження, то сподіваємося, це може взагалі зупинити напади”, – пояснила потенціал відкриття провідна дослідниця, професорка Джоді Розенблатт.

Також учені успішно випробували гадоліній як один із профілактичних методів лікування.

“На щастя, ми виявили, що можемо використовувати недорогу сполуку гадолінію, яка часто використовується для МРТ, щоб зупинити пошкодження дихальних шляхів у мишей, а також подальше запалення та секрецію слизу”, – зазначають учені.

Автори зазначають, що гадоліній не тестувався на людях і поки не вважається безпечним чи ефективним.

“Це відкриває важливі нові шляхи для вивчення можливих нових варіантів лікування, які вкрай необхідні людям з астмою”, – каже директорка відділу досліджень та інновацій британської благодійної організації Asthma and Lung UK Саманта Вокер.

За оцінками комплексної дослідницької програми Global Burden of Disease collaboration, астма вражає 262 мільйона людей у всьому світі. Як повідомляють у глобальному звіті, що підсумовує дослідження щодо астми, The Global Asthma Report 2022, кожного дня хвороба забирає життя більше тисячі осіб.

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Анна Коваленко, “УП. Життя”