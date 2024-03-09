У Британії одужав пацієнт зі смертельною пухлиною мозку: допомогло новаторське лікування

41-річний британець Бен Тротман, у якого виявили агресивну форму раку, одужав завдяки експериментальному лікуванню.

Як повідомляє The Times, лікарі діагностували в чоловіка гліобластому (агресивну форма раку, що спричиняє ріст пухлин у мозку) в жовтні 2022 року. Тоді лікарі заявили, що з таким діагнозом йому залишилося жити не більше дев’яти місяців.

Зазвичай, таку форму онкології намагаються лікувати променевою або хіміотерапією, а потім проводять операцію, щоб вирізати більшу частину пухлини. Таку схему лікування застосовують із початку 2000-х років.

Однак кінцевий результат такої схеми лікування завжди був невтішним, каже доктор Пол Малхолланд, провідний фахівець з раку головного мозку в лікарні Університетського коледжу Лондона.

Інколи пацієнти входили в ремісію, проте зрештою переважно завжди хвороба поверталася та швидко вбивала пацієнта. Інколи пухлина могла вдвічі збільшитися всього за сім тижнів після лікування.

Пол Малхолланд запропонував своїм пацієнтам перед стандартним курсом лікування пройти курс імунотерапії. Цей метод активізовує захисні функції організму та посилює його боротьбу проти ракових клітин.

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Єдиним, хто погодився, був Бен Тротман. Результатом експерименту стало те, що після застосування запропонованої схеми у його мозку не виявили пухлини. Доктор Малхолланд заявив, що імунна система чоловіка самостійно знищила ракове утворення.

Бен Тротман почав стандартне лікування в січні минулого року, а зараз продовжує щомісячну хіміотерапію.

Вчений переконаний: результати цього експерименту допоможуть винайти ефективні ліки не лише від гліобластоми, а й інших агресивних типів раку, які зазвичай не піддаються лікуванню.

Гліобластома є доволі агресивним типом онкології. У лікарській практиці відомі лише 5% випадків, коли пацієнти прожили п’ять років після лікування. За це пухлину називають “тихою вбивцею”.

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Анжеліка Талабан, "УП. Життя"